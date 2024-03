Abbiamo trovato l’erede di Nesta | Lotito, colpo spaziale: lo compra con un crociato rotto per spendere meno

Il Presidente biancoceleste sta già pensando alla rosa della prossima stagione e vuole anticipare la concorrenza per un gran colpo.

Dopo il sorteggio di metà dicembre di Nyon tutti avevano già immaginato l’eliminazione della Lazio, per mano del Bayern Monaco, dagli ottavi di finale di Champions League. La gara di andata, la vittoria per 1-0, convincente ma anche un po’ stretta contro i bavaresi, gli zero tiri in porta dei tedeschi, avevano però un po’ illuso tutto l’ambiente.

L’impresa non sembrava più così impossibile ed in casa Lazio, ma non solo, molti avevano preso in considerazione anche l’idea di passare il turno ed arrivare ai quarti di finale per la prima volta dopo 24 anni. Il match di Monaco, però, ha riportato tutti sulla terra.

Nonostante il periodo complicato, infatti, i campioni del Bayern Monaco hanno fatto quadrato attorno alla squadra ed hanno risposto presente. La doppietta di Kane ed il gol di Thomas Muller si sono inesorabilmente abbattuti sulla Lazio che è stata costretta ad abbandonare la competizione.

Una Champions League che resta comunque positiva con l’obiettivo minimo prefissato – il passaggio del primo turno – raggiunto tranquillamente. Così come può già considerarsi positiva l’esperienza in Coppa Italia, con la semifinale contro la Juventus che ad aprile dirà se i biancocelesti potranno ambire a vincere qualcosa in questa stagione.

Lazio, il cammino disastroso in campionato

Ad essere estremamente negativo, invece, è il cammino della Lazio in campionato. Troppi alti e bassi e troppe battute d’arresto che stanno relegando i capitolini, al momento, al nono posto in classifica, con ben undici punti di distacco dal quarto posto, occupato dal Bologna, e sette dalla Roma quinta. La qualificazione alla prossima Champions, quindi, appare davvero un miraggio.

A differenza della scorsa stagione, in cui la Lazio era stata una delle migliori difese e la squadra con più clean sheet in assoluto, il problema principale della squadra sembra essere proprio la fase difensiva. Nonostante un ottimo rendimento dello spagnolo Gila, infatti, a non convincere sono i due titolari al centro della retroguardia della scorsa stagione: Romagnoli e Casale.

Lazio, interesse forte per Schuurs

Lotito, aldilà di quale sarà l’allenatore del prossimo anno, sembra intenzionato a rinforzare la rosa proprio in difesa. L’obiettivo numero uno sembra essere l’olandese Perr Schuurs del Torino che ha una valutazione molto inferiore rispetto a pochi mesi fa a causa del grave infortunio rimediato in Serie A lo scorso ottobre. Francesco Miniero, agente del difensore, ha parlato del percorso di recupero del ragazzo e delle prospettive future durante un’intervista a Radio Crc.

Su Schuurs, che ha subito la rottura del legamento crociato del ginocchio durante una partita contro l’Inter, Miniero ha espresso la speranza che possa tornare in campo il prima possibile. Riguardo al futuro del giocatore, l’agente ha dichiarato che l’olandese, sebbene sia valutato da diversi club, al momento è concentrato sul ritorno in campo con il Torino. Ha sottolineato la gratitudine nei confronti del Torino per il sostegno e ha affermato che il mercato resta imprevedibile, ma al momento il ragazzo è concentrato soltanto sul suo recupero.