Venire da voi? No, ci tengo al mio stipendio | Marotta, mazzata sul mercato: si è fatto una ‘cattiva pubblicità’

Un obiettivo dei nerazzurri per la prossima stagione ha scelto un’altra strada per proseguire la sua carriera.

La marcia incontrastata ed irresistibile dell’Inter verso il ventesimo Scudetto e la tanta agognata seconda stella continua senza sosta ed ora resta da capire soltanto quando ci sarà la festa per la conquista del campionato. Il sogno è di vincerlo ad aprile al termine del derby di Milano e quindi farlo davanti ai rivali cittadini.

Questo resta l’unico dubbio comunque all’interno di un torneo che l’Inter ha dominato dall’inizio alla fine e in cui non ha lasciato che le briciole alle avversarie. La marcia è e resta impressionante. Soltanto nove sono infatti i punti persi da inizio stagione da parte dei nerazzurri.

Tre pareggi e la sconfitta casalinga contro il Sassuolo. Restano questi gli unici passi falsi di un campionato in cui l’Inter ha spazzato via tutti gli avversari. Il 2024, poi, si è aperto in maniera incredibile: 12 partite giocate e 12 vittorie. Percorso netto, quindi, tra Serie A, Supercoppa Italiana e Champions League.

Al momento sono ben quindici i punti di vantaggio dalla Juve seconda in classifica e sedici dal Milan terzo. In mezzo a tutte queste vittorie c’è stata anche qualche polemica arbitrale per alcune decisioni dubbie prese a favore dei nerazzurri, ma la marcia della squadra di Simone Inzaghi non ammette davvero repliche di sorta. Troppo forte e superiore l’Inter per pensare che qualcosa sia stato deciso dalle decisioni arbitrali.

Inter, ora testa alla Champions ed al mercato

L’obiettivo principale della stagione, con il campionato già praticamente vinto, ora resta la Champions League. Dopo l’andata vinta per 1-0 contro l’Atletico Madrid a San Siro, infatti, l’Inter dovrà difendere questo vantaggio in Spagna per superare gli ottavi di finale, andare avanti nel torneo e sperare di emulare – e magari superare – lo splendido cammino europeo della scorsa stagione.

Chi sta già pensando all’anno prossimo, come al solito, è la dirigenza nerazzurra, con il ds Piero Ausilio e l’ad Beppe Marotta in primis. Sono già stati trovati infatti gli accordi con Piotr Zielinski e Mehdi Taremi che arriveranno a parametro zero a luglio prossimo e rinforzeranno centrocampo e attacco interista seguendo una tradizione fortunata intrapresa negli ultimi anni dalla società.

Niente Inter per Tel, arriva il rinnovo con il Bayern

In passato era stato obiettivo dei nerazzurri anche il gioiellino francese Mathys Tel. L’attaccante classe 2005, che sta già facendo vedere tutto il suo enorme talento e con un valore che continuerà sicuramente a crescere nel corso dei prossimi anni, ha firmato ufficialmente il rinnovo contrattuale con il Bayern Monaco che lo ha blindato fino al 30 giugno 2029.

Acquistato per ben 20 milioni di euro dal Rennes nel luglio 2022, Tel è un importante capitale della società bavarese che ha deciso di puntare su di lui per il futuro e per il dopo Harry Kane. Nonostante la sua giovane età, la punta francese ha già collezionato 59 presenze ufficiali e 13 gol con il Bayern Monaco che ora ha deciso di prolungargli il contratto, aumentandone il compenso, per blindarlo da ogni possibili offensiva esterna.