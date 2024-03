Zidane, tradimento in grande stile: sbarca in Serie A, ma non alla Juventus | Firma per i nemici #1

Zidane torna in Italia, stavolta da allenatore, non si siederà sulla panchina della Juventus, ecco la sua nuova squadra

Zinedine Zidane ha proseguito in panchina la carriera stellare che ha avuto da calciatore. Indossando la maglia del Real Madrid e della Juventus, ha vinto ogni trofeo possibile e anche il Pallone d’Oro per le sue giocate da assoluto fuoriclasse sulla trequarti. Da allenatore ha conquistato la Champions League con il Real Madrid prima di prendersi una pausa, con molti che ipotizzano che stia aspettando di diventare commissario tecnico della Nazionale francese.

Il campione transalpino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport al termine della presentazione del docufilm dedicato al suo ex allenatore ed amico Marcello Lippi: “Come allenatore ho preso tanto da Lippi e Ancelotti. Lippi è stato il primo che ha creduto in me, mi ha fatto venire alla Juve e sono diventato quello che sono grazie a lui”.

Eppure proprio contro il tecnico che lo ha lanciato in prima squadra ha concluso, nel peggiore dei modi, la sua carriera da calciatore, facendosi espellere nei tempi supplementari della finale del Mondiale 2006 per una testata data a Marco Materazzi.

Ma è in Italia che vorrebbe tornare Zidane, tanto da dichiarare che a lui farebbe piacere allenare un club della Serie A. Il valzer delle panchine a livello internazionale è già iniziato, con gli addii annunciati di Carlo Ancelotti dal Real Madrid e di Tuchel dal Bayern Monaco.

Il Napoli studia il profilo giusto per la panchina della prossima stagione, sogno Zidane

In Serie A sono diversi i club che cambieranno guida tecnica al termine della stagione in corso, tra tutte il Napoli che sta cercando di salvare un campionato disastroso e di qualificarsi almeno per la Conference o l’Europa League, con il quarto posto già svanito dato il distacco importante.

E chissà che il nuovo allenatore, con cui provare ad aprire un nuovo ciclo vincente, non possa essere proprio Zidane, con un colpo come quello già compiuto da Aurelio De Laurentiis quando ingaggiò Rafa Benitez nel 2015.

Il futuro di Zidane, al momento senza panchina

L’approdo più prevedibile per Zizou è quello sulla panchina della Juventus, squadra a cui è molto legato. I tifosi sperano che questo desiderio un giorno possa realizzarsi.

Questo periodo di riflessione servirà a Zidane per fare la scelta migliore, con l’obiettivo di mantenersi ad alti livelli e di provare a vincere come ha fatto con i Blancos.