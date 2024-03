Mi dispiace, ma l’Europa League non è il mio habitat | Clamoroso Dybala, a giugno saluta la Roma e parte per Madrid

Paulo Dybala lascerà la Roma e la Serie A al termine della stagione. Il fuoriclasse argentino volerà a Madrid in estate.

Reduce da un buon momento di forma che le ha permesso di accedere agli ottavi di finale di Europa League e di essere ad appena quattro punti di distanza dal quarto posto del Bologna, la Roma di Daniele De Rossi si prepara al match che, sabato alle 18.00, la vedrà impegnata contro il Monza di Raffaele Palladino.

Una sfida, quella dell’U-Power Stadium, che i giallorossi proveranno ovviamente a mettere in cassaforte per mettere pressione ad Atalanta e Bologna che, impegnate esattamente 24 ore più tardi nello scontro diretto del Gewiss Stadium, si trovano attualmente davanti ai capitolini con rispettivamente due e quattro punti di vantaggio.

Un distacco certamente minimo quello che separa romani, bergamaschi e felsinei i quali, ora come ora, sono tra i principali candidati a un posto in Champions League. Una manifestazione, la massima per importanza a livello continentale, alla quale la Lupa non prende parte ormai dalla stagione 2018-2019.

Un’edizione, quella, nella quale la Roma, dopo aver superato più o meno egregiamente la fase a gironi (secondo posto alle spalle del Real Madrid e davanti a Viktoria Plzen e Cska Mosca) fu eliminata agli ottavi di finale dal Porto di Sergio Conceiçao.

Roma, De Rossi si affida ai gol di Dybala per ottenere il quarto posto e vincere l’Europa League

Autore di una tripletta nella vittoria interna di lunedì pomeriggio contro il Torino di Ivan Juric, Paulo Dybala si prepara a condurre, a suon di gol, la Roma di Daniele De Rossi verso la conquista del quarto posto in campionato e di quell’Europa League mancata per un soffio lo scorso anno.

Due obiettivi, questi, che l’attaccante argentino, esattamente come il resto della squadra, ha già fissato saldamente nella sua testa. Le possibilità di raggiungerli entrambi ci sone tutte, spetterà però come sempre al campo l’ultima parola.

Roma, Dybala nel mirino dell’Atletico Madrid: il Cholo Simeone prepara l’assalto alla Joya

Fiore all’occhiello della Roma di Daniele De Rossi, con la quale ha segnato 12 gol (undici in Serie A e uno in Coppa Italia) in 25 partite disputate complessivamente fin qui tra campionato, Coppa Italia ed Europa League, Paulo Dybala sarebbe finito, da qualche giorno a questa parte, nel mirino dell’Atletico Madrid del Cholo Simeone.

Stando infatti a quanto riportato da fichajes.net, il tecnico argentino dei colchoneros starebbe seriamente pensando di bussare alle porte di Trigoria la prossima estate con un’offerta da 25 milioni di euro. Un’offerta sicuramente importante, questa che la società spagnola è pronta a mettere sul piatto per il classe ’93, che, vista anche l’età del giocatore (a novembre compirà 31 anni), non è da eslcudere, potrebbe anche convincere i Friedkin a privarsi senza troppi tentennamenti dell’ex Juventus. Al momento è ancora presto per dirlo, ma nel calcio si sa tutto può accadere.