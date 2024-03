Clamoroso Lazio: il nuovo allenatore ha detto SÌ | Via Sarri, è finito il ciclo a stagione in corso

Continua ad essere molto altalenante la stagione dei biancocelesti e la società mette in discussione in tecnico.

Tante critiche, poi tanti elogi e ancora tante critiche e viceversa. L’esperienza alla Lazio di Maurizio Sarri continua ad essere molto contraddittoria, piena di alti e bassi e senza un vero e proprio equilibrio. Molto male la prima stagione, benissimo la seconda, così e così la terza.

La Lazio è una squadra che vive di momenti e non bastano alcune vittorie prestigiose per cancellare altre partite molto brutte che hanno portato a sconfitte clamorose e decisamente deprimenti. Fiorentina, Bologna, Atalanta hanno lasciato davvero l’amaro in bocca nell’ultimo periodo.

C’è stata quella vittoria in Champions League contro il Bayern Monaco senza concedere tiri in porta ai bavaresi che ha entusiasmato tutti, ma non basta perché in questa stagione la Lazio di Maurizio Sarri non riesce ad avere un minimo di continuità di gioco e di risultati.

Proprio il gioco è l’elemento che sta mancando di più perché capita molto spesso che la squadra, anche quando vince, non esprime quella qualità della manovra che tutti sia aspettano da una squadra allenata da Sarri o che si era vista in gran parte della scorsa stagione.

Sarri e Lotito, rapporto al capolinea?

Pochi giorni fa c’è stato anche il duro botta e risposta a distanza tra Sarri e Lotito, con il primo che parlava di un mercato, e di conseguenza di una squadra, non all’altezza ed il secondo che gli ha risposto per le rime e lo ha invitato a parlare meno e lavorare di più.

Insomma, un rapporto ai minimi termini che, molto probabilmente, porterà ad un divorzio quasi inevitabile a fine stagione. Certo, c’è ancora da capire se la Lazio riuscirà a raggiungere i quarti di finale di Champions League e vincere la Coppa Italia. Chiaro è che due risultati di tale portata cambierebbero completamente i giudizi sulla stagione biancoceleste.

Lazio, Palladino il nuovo allenatore?

Per decisione della società o dell’allenatore, però, pare ormai quasi certa la separazione tra le parti a giugno prossimo. E, secondo un post su X di Lazio.Live sarebbe già pronto il sostituto in casa biancoceleste: Raffaele Palladino. Dopo l’ottima stagione passata l’attuale allenatore del Monza sta continuando a fare molto bene anche quest’anno.

L’ex calciatore di Genoa, Parma e Juve è da tempo nel taccuino di diversi grandi club ed è uno dei più interessanti tra gli allenatori emergenti. In passato è stato anche accostato alla Juventus, ma la Lazio potrebbe essere una soluzione perfetta per diverse ragioni. Un allenatore giovane per un club storico ed un progetto da rilanciare.