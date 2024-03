Lo accompagna in aeroporto e lo spedisce in Arabia | Giuntoli lo ha silurato: altra plusvalenza in bilancio

Cristiano Giuntoli ha già prenotato il volo, per il top player juventino trasferimento in Arabia e nuova plusvalenza per i bianconeri

La scorsa estate il futuro di Allegri era molto più incerto di quello che è adesso, anche se non è certa la permanenza del tecnico livornese sulla panchina della Juventus anche per la prossima stagione. Le voci di un suo approdo in Arabia erano molto insistenti, con un ingaggio faraonico che lo avrebbe spinto ad accettare come è capitato con altri colleghi e con molti giocatori di livello che militavano nei top club europei e che si sono trasferiti nella Serie A saudita.

Max ha deciso di restare per migliorare il rendimento della squadra, che aveva chiuso l’annata con una semifinale di Europa League e con un terzo posto poi vanificato dal giudice sportivo, con i bianconeri esclusi dalle competizioni internazionali.

Nel momento di massima difficoltà lo spogliatoio si era compattato intorno ad Allegri e questo ha spinto il mister a proseguire la propria avventura alla Continassa, forte del sostegno societario e dei suoi giocatori, in larga parte confermati dopo il mercato estivo.

E così siamo al giro di boa del girone di ritorno e i bianconeri sono al secondo posto in classifica, con la qualificazione alla prossima Champions League a portata di mano e con l’obiettivo minimo raggiunto con largo anticipo.

Kostic nel mirino degli arabi, possibile plusvalenza per la Juventus

A distanza di mesi le sirene arabe sono tornate a farsi sentire nella Juventus ma stavolta riguardano un membro della rosa, l’esterno di centrocampo Filip Kostic, reduce da un campionato decisamente inferiore rispetto al precedente in cui aveva segnato tre volte e fornito ben otto assist.

Le crescite di Weston Mckennie e Andrea Cambiaso hanno influito nell’impiego minore del serbo, comunque utile nello scacchiere tattico di Allegri, tanto da decidere di non metterlo sul mercato nella finestra invernale di gennaio.

Kostic potrebbe finire nella stessa squadra del suo compagno di Nazionale

La sua conferma per la prossima stagione però è in bilico, soprattutto di fronte a un’offerta importante proveniente da qualche club saudita. In quel caso, e con il consenso eventuale del centrocampista, la Juventus lo lascerebbe partire, forte di una plusvalenza che consentirebbe di compiere un investimento in entrata in cerca di un sostituto.

Stando a quanto riporta Todofichajes.com, nel mirino di Kostic ci sarebbe soprattutto l’Al-Hilal, squadra in cui giocano Neymar, attualmente bloccato in infermeria per un infortunio, e Milinkovic Savic, suo compagno di Nazionale ed ex Lazio.