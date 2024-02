Costi troppo per quello che rendi | Giuntoli, comunicazione urgente a Chiesa: trovato il sostituto a parametro zero

Juventus, Chiesa non convince più. L’ex Fiorentina potrebbe dire addio a fine stagione. Giuntoli ha già individuato il suo sostituto.

La sconfitta contro l’Inter rimediata a San Siro domenica scorsa dev’essere ancora metabolizzata in casa Juventus. Una sconfitta, arrivata al termine di un match disputato in maniera pressoché anonima, che ha inevitabilmente ridimensionato le ambizioni scudetto dei bianconeri.

Scivolata infatti a meno quattro dagli uomini di Simone Inzaghi, i quali hanno anche una partita in meno, la Vecchia Signora dovrà ora riorganizzare subito le idee per far sì che la disfatta contro il Biscione sia stata solo un’eccezione in un percorso fin qui comunque molto positivo.

Un percorso, che ha portato la squadra piemontese a occupare meritatamente il secondo posto in classifica, lungo il quale sembra però essersi leggermente smarrito Federico Chiesa il quale, anche a causa dell’esplosione di Yildiz e di qualche problema fisico di troppo, non è stato preso particolarmente in considerazione da Massimiliano Allegri nelle ultime uscite.

Inizialmente in panchina nelle ultime tre sfide di campionato per le quali è stato convocato, alle quali ha poi preso parte entrando nei secondi tempi, l’ex Fiorentina non gioca titolare in Serie A dal match esterno sul campo del Genoa datato 15 dicembre 2023.

Juventus, Chiesa non è più incedibile: Giuntoli vola in Spagna per il sostituto

Legato alla Juventus dall’ottobre 2020, Federico Chiesa potrebbe clamorosamente dire addio al club bianconero a fine stagione. Viste le condizioni fisiche non sempre al top del classe ’97 nato a Genova, la dirigenza della Vecchia Signora avrebbe iniziato a guardarsi intorno alla ricerca di un valido sostituto.

Un sostituto che, stando a quanto venuto a galla in queste ore, sarebbe stato individuato in Liga, precisamente tra le file dell’Athletic Bilbao, dal direttore sportivo del club piemontese, Cristiano Giuntoli, il quale potrebbe presto volare in Spagna per chiudere la trattativa.

Juventus, occhi sull’ex Torino, Alex Berenguer: l’Athletic Bilbao non gli rinnoverà il contratto

In scadenza di contratto con l’Athletic Bilbao, Alejandro “Alex” Berenguer potrebbe tornare in Serie A la prossima stagione. Su di lui ha infatti messo gli occhi la Juventus del patron Ferrero che, desiderosa di rinfoltire la propria rosa in vista della quasi certa partecipazione alla prossima Champions League, potrebbe presto regalare a Massimiliano Allegri il duttile giocatore spagnolo.

Una trattativa, quella per il classe ’95 nato a Barañain, che, qualora andasse in porto, segnerebbe il suo ritorno a Torino dopo le tre stagioni passate all’ombra granata della Mole. Al momento la trattativa non è stata ancora ufficializzata, ma nelle prossime settimane dovremmo saperne di più.