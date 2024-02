Non mi avete voluto? E io mi vendico | Bonucci stuzzica i Friedkin: soffiato l’obiettivo da sotto il naso

Un obiettivo di mercato della Roma di Daniele De Rossi si è trasferito in Turchia ed andrà a giocare con l’ex Capitano della Nazionale.

Si era parlato molto alla fine della scorsa estate di un suo possibile trasferimento in Italia, dopo la risoluzione, più o meno consensuale, del rapporto con la Juventus. Alla fine, però, Leonardo Bonucci decise di trasferirsi all’estero e di sposare il progetto dell’Union Berlino che aveva ottenuto, pochi mesi prima, una storica qualificazione alla Champions League.

I mesi tedeschi di Bonucci, però, sono stati un disastro, sia dal punto di vista personale che di squadra. L’Union è stata eliminata dalla Champions League e non è riuscita nemmeno a centrare il paracadute dell’Europa League; fino a dicembre lottava nelle posizioni bassissime di classifica e Bonucci, tra infortuni e malintesi con l’allenatore, aveva perso il posto da titolare.

Le due parti decidono così di risolvere il contratto annuale e Leo è libero di trovarsi una nuova squadra. Si riaprono così le prospettive e le finestre italiane, con il calciatore che spinge per venire a giocare in Serie A perché consapevole, in questo modo, di avere più chance di essere considerato dal cittì Luciano Spalletti in vista degli Europei che si svolgeranno in Germania tra giugno e luglio.

Per lui si parla di Napoli, ma soprattutto di Roma. Il club giallorosso, allora allenato ancora da José Mourinho, ha estremo bisogno di un difensore centrale per il proseguio della stagione e sembra potersi concretizzare il passaggio di Bonucci nella Capitale con un contratto di appena sei mesi. La società però scarta quest’ipotesi e vira sul giovane Huijsen della Juventus.

Mercato Fenerbahce, per la difesa non solo Bonucci

L’ex Capitano della Nazionale e della Juventus, quindi, capisce che le possibilità di trovare una squadra di medio-alta classifica in Italia sono pressoché nulle e decide di provare un’altra esperienza all’estero. Accetta quindi la chiamata del Fenerbahce e raggiunge tanti ex calciatori della nostra Serie A (Becao, Dzeko, Krunic, Muldur) nella Capitale turca.

Il club gialloblù di Istanbul, però, non si ferma qui e continua la ricerca di difensori anche a causa del serio infortunio che terrà lontano dai campi di gioco l’ex Udinese Becao. Oltre a Bonucci, quindi, arriva un altro difensore centrale che, proprio con l’ex Juve e Milan, dovrebbe fare coppia da cui ai prossimi mesi.

Mercato, Soyuncu passa in prestito al Fenerbahce

Il nuovo acquisto nel ruolo del Fenerbahce è proprio un ex obiettivo della Roma, ma anche di Napoli e Milan, Caglar Soyuncu. Il difensore classe 1996 era stato acquistato dall’Atletico proprio in estate, ma non ha ai trovato molto spazio e, di concordo con la società madrilena, si è deciso di mandarlo a giocare da qualche parte.

Soyuncu, che conta già 55 presenze con la Nazionale del suo Paese, passa così al Fenerbahce con la formula del prestito secco per sei mesi. Dopo le esperienze al Friburgo, al Leicester e all’Atletico Madrid, dove comunque tornerà a luglio prossimo, il difensore 26enne torna in Turchia, suo Paese d’origine e in cui è cresciuto calcisticamente fino all’età di 20 anni quando andò a giocare in Germania.