Non vado da Pioli: mi farebbe giocare terzino | Milan, sfumato l’obiettivo: preferisce lottare per la salvezza

Un importante calciatore, già in passato in Serie A, preferisce lottare per la salvezza che vestire la maglia rossonera.

La stagione del Milan continua ad essere un’altalena piena di sali e scendi spaventosi. Tantissimi gol fatti ed una capacità davvero sorprendente di trovare soluzioni offensive, ma anche parecchi gol subiti, con una difesa che ormai da troppo tempo balla e può prendere gol da chiunque.

I 27 gol subiti in 23 gare di campionato, infatti, raccontano le difficoltà di una squadra che quest’anno sembra davvero pazza. Gioca bene, un calcio davvero godibile il più delle volte, ma nello stesso tempo non ha un equilibrio tale da permetterle di controllare le partite, magari anche quelle più facili.

Il campionato di Serie A, infondo, non è stato nemmeno così tanto disastroso fin qui. I rossoneri, infatti, dopo 23 giornate di campionato, hanno gli stessi punti che avevano due stagioni fa quando, a fine maggio, arrivò il diciannovesimo scudetto. Rispetto a due anni fa, però, è cambiato soprattutto il ritmo di marcia imposto dall’Inter che non si ferma mai e ha già 8 punti in più dei cugini rossoneri, ma con una partita in meno.

Con la Juve a soli quattro punti di distacco, il Milan ora può guardare con fiducia al secondo posto, ma tra il terzo ed il posto d’onore infondo non cambia granché. La cosa fondamentale in casa rossonera è la qualificazione alla prossima Champions League e quella, almeno finora, non è minimamente in discussione.

Milan, sulla stagione pesano le coppe

Sulla stagione del Milan, però, pesano come macigni le eliminazioni premature dalle due coppe. In Coppa Italia i rossoneri sono stati eliminati in casa dall’Atalanta ai quarti di finale, mentre in Champions League è arrivato il terzo posto in un girone complicato in cui c’erano anche Paris Saint Germain, Borussia Dortmund e Newcastle.

Proprio la vittoria in casa degli inglesi nell’ultima giornata del girone eliminatorio, però, ha aperto ai rossoneri la strada verso l’Europa League che probabilmente ora diventa il vero obiettivo stagionale di un Milan a cui piacerebbe portarsi a casa l’unico trofeo internazionale che manca in bacheca Dall’andamento in Europa dipenderà anche il futuro di Pioli che potrebbe essere sostituito da Antonio Conte.

Verona e Salernitana sull’ex Campione del Mondo

Un ex obiettivo di mercato dei rossoneri, intanto, potrebbe presto arrivare – anzi per meglio dire tornare – in Italia. Si tratta di Skhrodan Mustafi, difensore tedesco, ex Campione del Mondo, in Brasile, con la Germania del 2014. L’ex Arsenal, classe 1992, è svincolato dalla scorsa estate quando terminò il suo contratto con gli spagnoli del Levante.

Ora, è corsa a due per averlo. Sia la Salernitana che il Verona, infatti, vorrebbero un uomo di esperienza per la loro difesa. I granata hanno già preso un connazionale e collega Campione del Mondo nel luglio 2014, Jerome Boateng; mentre gli scaligeri non hanno ancora sostituito Hien passato all’Atalanta. L’idea Mustafi è concreta anche perché il centrale tedesco ha giocato già in Italia con la maglia della Sampdoria (dal 2o12 al 2014), ma è legata anche alla scelta che farà Kostas Manolas, altro profilo per la difesa cercato da entrambe le squadre.