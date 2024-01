Dalle stelle alle stalle | Vinse lo scudetto con Pioli, ora firma per giocarsi la salvezza o va fuori squadra

Solo due anni fa era Campione d’Italia con il Milan, adesso si trasferisce in un altro club di Serie A e lotterà per evitare la retrocessione

I tre punti arrivati nei minuti di recupero nella complicata trasferta di Udine continuano ad alimentare le speranze di Scudetto per il Milan che può avvicinarsi alla vetta dato che l’Inter non ha giocato questa giornata di campionato perché impegnata nella Supercoppa in Arabia. Una prova di grande orgoglio per i rossoneri, capaci di rimontare il risultato nel finale in uno stadio caldo e dopo lo spiacevole episodio di razzismo che ha coinvolto il portiere Mike Maignan.

Milan che è abituato a rimonte storiche, come è accaduto solo due stagioni fa quando la squadra di Stefano Pioli è riuscita a tornare a trionfare in Italia, recuperando nelle ultime partite lo svantaggio che aveva proprio nei confronti dei rivali concittadini.

Decisivo per spostare gli equilibri e gli umori è stato il derby con la doppietta di Olivier Giroud che ha regalato la vittoria al Milan che ha così potuto scavalcare l’Inter e ha chiuso la pratica nella trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Tra i campionati più combattuti ed equilibrati delle ultime stagioni, i presupposti che la vittoria potrebbe arrivare al termine anche quest’anno non è da escludere, data anche la continuità di risultati della Juventus di Max Allegri, terzo incomodo.

Rebic torna in Italia? Per lui ipotesi Salernitana

Uno dei protagonisti dell’ultimo Scudetto milanista è Ante Rebic. L’attaccante croato classe 1993, che nel nostro Paese ha vestito le maglie di Fiorentina, Verona e Milan, nei giorni è stato proposto alla Salernitana, a caccia di rinforzi per provare a centrare la salvezza.

Attualmente milita in Turchia nel Besiktas ma ha segnato una sola rete e parte spesso in panchina. Il contratto scade nel 2025 ma il club sembra propenso a lasciarlo partire, non considerandolo al centro del progetto tecnico.

L’affare andrà in porto ma solo a una condizione

L’unica incognita per l’accordo tra i campani e il giocatore riguarda il suo ingaggio. Walter Sabatini è tiepido riguardo alla questione cartellino. Lo stipendio è eccessivo per le casse del club.

Molto dipenderà dalla volontà di Rebic di abbassare le proprie pretese economiche, anteponendo il denaro alla possibilità di avere un posto da titolare assicurato.