È tale e quale a Chiesa | E Sarri lo prende per la sua Lazio: arriva l’erede di Federico, subito al posto di Zaccagni

Mercato aperto in casa Lazio con Lotito che cerca un rinforzo per migliorare la stagione della sua squadra.

Da qualche anno ormai viene considerato uno dei talenti più luminosi che il calcio italiano ha saputo produrre negli ultimi tempi, ma alcune vicissitudini ne hanno bloccato crescita ed esplosione definitiva. Gigio Donnarumma a parte, però, non si può che essere d’accordo se si considera Federico Chiesa, al momento, forse insieme a Barella, il calciatore italiano più forte in circolazione ed anche quello con il valore di mercato più altro.

La sua stagione alla Juventus era cominciata benissimo, con quattro reti realizzate nelle prime cinque partite di campionato, ma poi si è un po’ fermata tra noie muscolari e acciacchi vari. Nelle ultime sedici gare di Serie A, infatti, ha realizzato soltanto due reti e non è riuscito ad imporsi come tutti ci si aspettavano.

Nell’ultimo periodo, inoltre, oltre a due leggeri infortuni che lo hanno tenuto ai box per tre partite di campionato, Massimiliano Allegri gli sta preferendo il gioiellino turco Kenan Yildiz che è esploso in maniera fragorosa ed ha costretto il tecnico livornese a schierarlo titolare, proprio preferendolo all’esterno della nostra Nazionale.

Federico Chiesa resta comunque una risorsa iportantissima per la Juventus in chiave lotta Scudetto e tornerà utile anche per le sue caratteristiche uniche all’interno della rosa bianconera. Nessuno ha la capacità che ha lui di strappare con le sue folate sulla fascia e di lasciare sul posto gli avversari, ma soprattutto nessuno riesce a mostrare la sua esplosività, la sua forza fisica ed il suo sacrificio per la squadra.

Cambiaghi, il piccolo Chiesa che piace alla Lazio

Doti e caratteristiche davvero rare che lo rendono unico ed insostituibile nel panorama calcistico del nostro campionato, della Juventus, ma anche della nostra Nazionale. Se gli infortuni lo lasceranno in pace, infatti, dopo averlo tartassato dal gennaio 2022 in poi, quando si ruppe il crociato contro la Roma, Chiesa sarà una pedina insostituibile per Allegri, ma anche per Spalletti in vista dell’Europeo di quest’estate.

Un calciatore che si ispira molto a Federico Chiesa e che lo ricorda per caratteristiche, anche se è ancora molto lontano per performance e rendimento, è Nicolò Cambiaghi dell’Empoli. L’esterno offensivo, di proprietà dell’Atalanta, è diventato un uomo chiave del club empolese. Fondamentale per il raggiungimento della salvezza nella passata stagione, con sei gol, ancora a secco, ma titolare inamovibile quest’anno.

Mercato, l’Atalanta rifiuta la prima offerta della Lazio per Cambiaghi

In queste ultime ore è arrivato l’interesse concreto della Lazio per il classe 2000 dell’Empoli. Claudio Lotito, infatti, vuole regalare un altro esterno offensivo a Sarri e ha individuato in Cambiaghi l’elemento perfetto, sia per il presente che in prospettiva. Il club bianoceleste ha fatto pervenire una prima offerta all’Atalanta di circa 8 milioni di euro, ma gli orobici hanno rifiutato valutando il ragazzo più di quella cifra.

La Lazio, in questi ultimi giorni di calciomercato, ci riproverà per Cambiaghi, ma intanto ha individuato in Federico Bernardeschi una valida alternativa. L’ex fantasista della Fiorentina considera terminata la sua esperienza ai Toronto FC e tornerebbe di corsa in Italia, anche soltanto per un prestito di sei mesi e riducendosi sensibilmente l’ingaggio. Uniche condizioni, queste ultime due, affinché possa concretizzarsi il passaggio del calciatore al club capitolino.