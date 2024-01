Ci ho ripensato: venite a salvarmi | Gabri Veiga, lanciato l’appello alla Serie A: la reazione di De Laurentiis

Lo spagnolo ex Celta Vigo, fortemente cercato dal Napoli la scorsa estate, torna sui suoi passi ed ora accetterebbe proposte italiane.

La sessione estiva di calciomercato è stata caratterizzata e influenzata dalla prepotenza con cui i ricchi proprietari di squadre di calcio arabe sono entrati per la prima volta nella scena del calcio europeo ed hanno quasi monopolizzato le trattative in entrata per i grandi calciatori che militavano nelle top squadre europee.

Cristiano Ronaldo ha fatto da apripista lo scorso gennaio ma, durante la scorsa estate, sono stati tanti i grandi campioni che lo hanno seguito e sono andati a guadagnare fior di quattrini nella ricchissima Saudi Pro League. Mané, Mahrez, Milinkovic Savic, Brozovic, Benzema, Neymar, Koulibaly, Kessié, Mendy, Firmino, Fabinho, Henderson.

Molti campioni sul viale del tramonto, ma anche altri nel pieno della loro maturità calcistica. Quella tra il campionato dei Cammelli e i grandi giocatori, però, sembrerebbe una luna di miele già in crisi. Dopo solo pochissimi mesi, infatti, ci sono già diversi calciatori che hanno avuto da ridire sui metodi usati in Arabia Saudita e sulla vita che da quelle parti impone diverse rinunce.

Il caso più eclatante è quello che riguarda Karim Benzema. Il calciatore francese è ormai ai ferri corti con l’Al-Ittihad. Prima tre allenamenti saltati durante il periodo prenatalizio a dicembre, poi la giustificazione di una presunta calamità naturale che gli avrebbe impedito di raggiungere i compagni in tempo per il ritiro. Ora, lui si allena da solo, mentre la squadra è in tournée prima dell’inizio del campionato.

Benzema fuori rosa, Henderson all’Ajax

L’ex Pallone d’Oro difficilmente riuscirà a ricucire il rapporto con la società e con il neo allenatore Gallardo e per lui si annuncia un prestito in qualche top club per i prossimi sei mesi. Chi invece ha già fatto le valigie ed è fuggito via è l’ex Capitano del Liverpool, Jordan Henderson. Il 33enne centrocampista era stato acquistato in estate dall’Al-Ettifaq per circa 14 milioni di euro.

Henderson aveva più volte manifestato la sua insoddisfazione per il clima che si respirava nel Paese saudita, soprattutto a livello di divieti e di imposizioni, e ha manifestato la voglia di tornare in Europa. Dopo essere stato accostato ripetutamente alla Juventus, per lui si sono aperte le porte in Olanda, con l’Ajax che se l’è portato ad Amsterdam.

Gabri Veiga, il suo dietrofront e la risposta di De Laurentiis

Il prossimo a fare le valigie potrebbe essere il difensore ex Manchester City, Aymeric Laporte, acquistato in estate dall’Al-Nassr per circa 28 milioni di euro e che recentemente ha rilasciato dichiarazioni al veleno sul modo in cui vengono trattati i calciatori da quelle parti. L’ultimo in ordine di tempo che sembra scontento e vorrebbe tornare a giocare in Europa è il giovane centrocampista Gabri Veiga.

L’ex Celta Vigo era stato vicino al Napoli a fine agosto scorso, ma poi fu convinto dai soldi arabi e accettò la proposta dell’Al-Ahli. Certo è che se anche lui dovesse fare dietrofront, sicuramente ritroverebbe delle difficoltà nel riallacciare i rapporti con ADL, anche per una questione di principio.