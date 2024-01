Clamoroso Amrabat: è volato via da Manchester | Può firmare in Serie A: ritorno di fiamma col suo ex compagno

Il Manchester United scarica Amrabat. L’ex Fiorentina non ha convinto i Red Devils. ten Hag vuole il rinnovo di un altro giocatore.

Passato in prestito oneroso con diritto di riscatto al Manchester United dalla Fiorentina lo scorso 1 settembre, l’avventura di Sofyan Amrabat con la maglia dei Red Devils addosso potrebbe essere già giunta ai titoli di coda.

Scarsamente considerato dal tecnico ten Hag, il centrocampista marocchino potrebbe infatti non essere acquistato definitivamente dal club inglese il quale, visto il suo rendimento fin qui insoddisfacente, non dovrebbe esercitare il diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro più cinque di bonus, inserito nell’accordo con la società di Rocco Commisso.

Una società, quest’ultima, che dovrebbe quindi riabbracciare, salvo futuri exploit del giocatore, il suo ex numero 34 che molto bene aveva fatto a Qatar 2022 con la maglia del suo Marocco, giunto fino alle semifinali della manifestazione poi perse contro la Francia di Didier Deschamps.

Un rendimento straordinario, quello fatto registrare dal classe ’96 nel campionato mondiale qatariota, successivamente confermato anche in Serie A con la casacca viola addosso. Una casacca, quella gigliata, indossata complessivamente in 49 occasioni nella stagione 2022-2023, chiusa amaramente con le sconfitte nelle finali di Coppa Italia e Conference League rispettivamente contro Inter e West Ham.

Amrabat, il Manchester United lo restituirà alla Fiorentina

Sbarcato al Manchester United lo scorso settembre, dopo un’annata, quella 2022-2023, più che buona tra le file della Fiorentina e della nazionale marocchina, Sofyan Amrabat è pronto a tornare a Firenze la prossima estate, vista la quasi certa decisione della famiglia Glazer di non riscattare il suo cartellino dal club viola.

Un cartellino, il cui riscatto, come detto, è fissato a 20 milioni di euro più cinque di bonus, che dovrebbe tornare tra pochi mesi nelle mani della società di Rocco Commisso la quale, dal canto suo, continua a sperare in un exploit del 27enne così da mettersi in tasca un bel gruzzolo che potrebbe poi essere reinvestito nella prossima sessione estiva di trattative. Intanto è volato via da Manchester per disputare la Coppa d’Africa.

Manchester United, vicino il rinnovo di McTominay

Cresciuto nelle giovanili del Manchester United, con la cui maglia ha esordito in Premier League il 7 maggio 2017 nella sfida esterna persa 2-0 contro l’Arsenal, Scott McTominay è vicino a rinnovare il suo contratto coi Red Devils (probabilmente) fino al 30 giugno 2028.

Stando a quanto riportato da The Sun, il centrocampista scozzese, il cui rapporto col club della famiglia Glazer terminerà il 30 giugno del prossimo anno, sarebbe infatti a un passo dal dire nuovamente sì alla società che lo ha cresciuto e lanciato nel calcio dei grandi. Una società che, desiderosa di fare di lui una bandiera, è pronta a far arretrare, a suon di milioni, l’interesse di Bayern Monaco e West Ham.