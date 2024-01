Lautaro Martinez chi? | Ingaggiato il rivale del Toro: il nuovo #9 dell’Argentina già a gennaio in Serie A

Importante operazione di mercato in Serie A con l’acquisto di un argentino che farà vedere fin da subito il proprio valore.

Era arrivato in Italia all’età di 21 anni con tante aspettative su di lui ed il suo talento, ma soprattutto grazie all’importante cifra di circa 25 milioni di euro pagata dall’Inter per acquistarlo dall’Argentina. Lautaro Martinez sbarca nel nostro Paese nell’estate 2018 e si mette subito in mostra con una splendida rete all’Atletico Madrid in amichevole nel precampionato nerazzurro.

Il primo anno gioca poco, viene più che altro considerata una valida alternativa a Mauro Icardi, Capitano e simbolo di quell’Inter, ma fa già intravedere tutte le sue enormi qualità. Nell’estate 2019 all’Inter arriva Antonio Conte, Maurito viene ceduto al Paris Saint Germain e Lautaro diventa titolare inamovibile.

Da lì in poi per lui sarà un’ascesa senza freni, sia in nerazzurro che in Nazionale. All’inizio viene un po’ oscurato dallo strapotere fisico e atletico di Romelu Lukaku che gli ruba un po’ la scena, ma pian piano si prenderà la scena all’interno dell’attacco nerazzurro, ma soprattutto in rosa, divenendo Capitano quando Samir Handanovic comincia a fare la riserva.

Nelle ultime due stagioni ha sempre superato i venti gol in campionato, ma prima Immobile e poi Osimhen gli tolgono la soddisfazione di vincere la classifica cannonieri. Soddisfazione che quest’anno non dovrebbe sfuggirgli, visti anche i ritmi realizzativi irreali con i quali sta viaggiando. Sono già diciotto le reti realizzate in Serie A in diciotto partite. Ventuno in ventisette match se consideriamo tutte le competizioni.

Da Lautaro a Castro, presente e futuro dell’Argentina

Una stagione per ora davvero formidabile quella del Toro che in testa ha l’obiettivo di riportare l’Inter a vincere lo Scudetto. Il primo trofeo stagionale, intanto, è già arrivato e si tratta della Supercoppa italiana che i nerazzurri hanno conquistato lunedì sera in Arabia Saudita. Decisivo, manco a dirlo, è stato proprio Lautaro Martinez che al 91′ ha siglato il gol vittoria contro il Napoli.

Di lui si parla anche in chiave mercato con un rinnovo di contratto di cui si continua a discutere, ma che ancora non ha trovato le condizioni adeguate. Nel frattempo, nelle ultime ore, è arrivata la conferma del prossimo arrivo in Italia di un altro numero nove argentino, uno di quelli che in futuro ha tutte le possibilità e le potenzialità per insediare Alvarez e lo stesso Lautaro per il posto da titolare in Nazionale.

Mercato Bologna, chiuso l’affare Castro

Il Bologna, dopo settimane di trattative, ha chiuso per l’arrivo di Santiago Castro, attaccante classe 2004 del Velez Sarsfield, che il club felsineo ha voluto fortemente e che ora ha acquistato per circa 10 milioni di euro. Una cifra importante per un ragazzo di nemmeno venti anni che i rossoblù hanno cercato di abbassare, ma su cui gli argentini non hanno voluto sentire ragioni. Castro firmerà un contratto di 5 anni e arriva per fare il vice Zirkzee, almeno per ora, con Van Hooijdonk che potrebbe essere ceduto in prestito.

L’AFA, federazione calcistica argentina, ha confermato sui social l’operazione e lo ha fatto con questo comunicato: “L’attaccante Santi Castro, accompagnato dal presidente dell’Associazione di calcio Argentina, Claudio Tapia e dal dottor Fernando Rudi, si è recato a Buenos Aires per sottoporsi ad un controllo medico con il Bologna.Il calciatore del Velez tornerà venerdì in Venezuela per ricongiungersi al gruppo che partecipa alla competizione continentale. Grazie ad entrambe le istituzioni per la collaborazione con la Nazionale argentina”.