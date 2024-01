Tu non puoi giocare ad alti livelli | Spalletti, la profezia si è avverata: costretto a ‘scappare’ in Turchia

Spalletti ci aveva visto bene: il giocatore ha deluso nuovamente le aspettative. Pronto a lasciare il suo attuale club per volare in Turchia.

Sedutosi ufficialmente sulla panchina dell’Italia lo scorso 18 agosto, Luciano Spalletti ha già messo in cassaforte quello che era il principale obiettivo della Nazionale, ossia la qualificazione a Euro 2024 che si terrà in Germania quest’estate.

Un obiettivo, questo, arrivato all’ultimo respiro grazie al pareggio esterno per 0-0 contro l’Ucraina nell’ultimo match del gruppo C, che ha fatto innalzare meritatmente l’indice di gradimento dei tifosi italiani nei confronti del tecnico di Certaldo.

Un tecnico che, pochi mesi prima di accettare il ruolo di allenatore della formazione azzurra, aveva portato a casa in maniera altrettanto meritata uno storico scudetto alla guida del Napoli del presidente, Aurelio De Laurentiis.

Uno scudetto, il terzo nella storia della società partenopea, conquistato con ben 16 punti di vantaggio sul secondo posto della Lazio e a distanza di 33 anni dall’ultimo tricolore vinto da Maradona e compagni al termine della stagione 1989-1990.

Spalletti, prima dello scudetto, due anni in chiaroscuro all’Inter

Prima dell’avvento sulla panchina del Napoli alla cui guida, come detto, ha festeggiato lo scorso maggio il terzo scudetto della storia del club, Luciano Spalletti, come molti sicuramente ricorderanno, ha anche passato, abbastanza recentemente, due stagioni non proprio entusiasmanti sulla panchina dell’Inter.

Una formazione, quella nerazzurra, allenata precisamente nella stagioni 2017-2018 e 2018-2019 in cui, pur non portando a casa nessun trofeo, riuscì a raggiungere quello che era l’obiettivo minimo stagionale del club meneghino, vale a dire la qualificazione alla Champions League. Una qualificazione alla massima competizione continentale che se nell’agosto 2018 gli permise di ottenere un prolungamento di contratto fino al 2021, nella primavera successiva non bastò, tuttavia, per conservare il proprio ruolo nell’Inter, la quale comunicò ufficialmente il suo esonero il 30 maggio 2019.

L’Arsenal scarica Cedric Soares: l’ex Inter verso il Besiktas

Passato tra le file dell’Inter nella seconda metà della stagione 2018-2019, Cedric Soares sarebbe ormai vicinissimo a dire addio all’Arsenal per trasferirsi in Turchia. Legato ai Gunners da un contratto che scadrà il prossimo 30 giugno, il terzino portoghese avrebbe infatti maturato la decisione di cambiare aria a causa dell’utilizzo praticamente nullo da parte di Mikel Arteta.

Impiegato in appena tre occasioni dal tecnico spagnolo, il classe ’91, stando a quanto rivelato nei giorni scorsi dal Daily Mail, sarebbe finito nel mirino del Besiktas il quale, desideroso di rinforzarsi per la seconda parte di stagione, potrebbe a breve presentare al club londinese quell’offerta da cinque milioni di euro, necessaria per portare in bianconero il 32enne lusitano.