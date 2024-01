Clamoroso De Gea: firma in Serie A e gasa subito i tifosi | Non sarebbe mai andato da Milan, Inter e Juve

L’ex estremo difensore della Spagna e del Manchester United è ancora svincolato, ma presto potrebbe arrivare in Italia.

Da diversi mesi, ormai, rappresenta il fiore all’occhiello di una lunghissima lista di calciatori svincolati che, la scorsa estate, vedeva nomi e personaggi davvero altisonanti. Alcuni hanno trovato una squadra, altri hanno deciso di appendere definitivamente le scarpe al chiodo, altri invece sono rimasti ancora senza contratto.

Fa parte di quest’ultima lista in maniera anche abbastanza inspiegabile, il portiere spagnolo David De Gea. All’età di 33 anni ormai non ci si può più considerare vecchi, soprattutto se di ruolo non fai l’attaccante o il centrocampista, ma il tuo compito è quello di difendere i pali della squadra di cui indossi la maglia.

De Gea, inoltre, a metà dello scorso decennio, era considerato uno dei più forti portieri in circolazione, era l’indiscusso titolare di una delle squadre più importanti e prestigiose in circolazione, il Manchester United, e di una delle Nazionali più vincenti degli ultimi quindici anni, la Spagna.

Alcuni errori di troppo, però, hanno fatto scivolare De Gea nelle gerarchie dei suoi allenatori. Prima è successo con i commissari tecnici spagnoli che, dopo il deludente mondiale russo del 2018, hanno cominciato a fare altre scelte e addirittura a lasciare il portiere dello United a casa. Poi, infine, soprattutto nella scorsa stagione, è successo con i Red Devils e con Ten Hag che ha fatto capire a De Gea che non faceva più parte del progetto.

De Gea, spunta un’ipotesi per il suo futuro

Il rapporto tra il Manchester United ed il portiere spagnolo era ormai logoro e non si è riusciti a trovare un accordo per il rinnovo del contratto che è scaduto a giugno 2023. De Gea, da lì in poi, ha voluto prendersi una pausa di riflessione ed è rimasto inattivo, rifiutando soprattutto proposte milionarie che arrivavano dall’Arabia Saudita.

Ora, però, fonti vicine al calciatore, parlano di un De Gea voglioso di tornare protagonista in campo. Il suo nome è stato accostato a molti club, ma poi, almeno per adesso, non se n’è fatto più nulla. A farci un pensierino concreto, però, ci sarebbe l’Atalanta che potrebbe decidere di ingaggiarlo anche per una questione di marketing e di prestigio internazionale.

Carnesecchi titolare, Musso out. Ipotesi De Gea per sostituirlo

A Bergamo, molto probabilmente, a partire da giugno, ci sarà bisogno di un altro portiere. Marco Carnesecchi, fatto rientrare dal prestito e trattenuto con forza in estate, è diventato a tutti gli effetti il titolare ed ha convito Gian Piero Gasperini a sceglierlo a discapito di Juan Musso. Il portiere argentino sembra ormai terminato ai margini del progetto tecnico atalantino e, quindi, è destinato a partire.

Sulle sue tracce si è messo il Galatasaray che avrà bisogno, tra qualche mese, di trovare un sostituto per Muslera. L’Atalanta chiede 10 milioni di euro per l’estremo difensore argentino, esattamente la metà della cifra che la Dea sborsò nell’estate 2022 per prelevarlo dall’Udinese. La casella lasciata libera da Musso, quindi, potrebbe essere occupata da De Gea che giocherebbe le partite europee e farebbe da chioccia al talento indiscusso e nuovo titolare, Marco Carnesecchi.