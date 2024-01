Tanto ora alleno la Lazio | Devastò lo Juventus Stadium, ma a Sarri non fece effetto: lo riabbraccia a Formello

L’allenatore biancoceleste potrebbe abbracciare alla Lazio un calciatore che ha fatto molto male alla sua ex squadra.

Nell’estate 2021, dopo l’addio di Simone Inzaghi che accettò la proposta dell’Inter proprio mentre sembrava ad un passo dal rinnovare, arrivò la chiamata di Claudio Lotito e Maurizio Sarri decise di diventare il nuovo allenatore della Lazio. Ora, sta vivendo la sua terza stagione in biancoceleste dopo una prima abbastanza deludente ed una seconda molto positiva culminata con il secondo posto in campionato.

Sarri arrivava alla Lazio dopo un anno di inattività, ma soprattutto dopo essere stato esonerato dalla Juventus nell’agosto 2020. In bianconero il tecnico toscano ci è rimasto solo un anno dopo essere arrivato nell’estate 2019 tra scetticismo e polemiche. Scetticismo dei tifosi bianconeri, ma anche di una parte della dirigenza; polemiche per la sua risaputa anti-juventinità più volte ribadita ai tempi di Napoli.

E, i più delusi da quella scelta, furono proprio i tifosi partenopei che lo avevano amato ed eletto come loro nuovo profeta prima di salutarlo nell’estate 2018 alla fine di tre stagioni indimenticabili. Sarri andò al Chelsea, ma anche lì ebbe vita breve e fu esonerato a giugno 2019, nonostante la conquista di un’Europa League.

Sarri aveva più volte dichiarato, quando era al Napoli, che non si sarebbe mai seduto sulla panchina della Juventus, ma poi accettò la proposta di Andrea Agnelli. Con la Juventus il rapporto si incrinò subito e già durante i primi mesi della stagione si era capito che non sarebbe durato più di un anno. Il tecnico toscano, però, resta l’ultimo ad aver vinto lo Scudetto sulla panchina bianconera anche se non riuscì ad andare oltre agli ottavi di finale di Champions League perché fu eliminato dal Lione di Rudi Garcia.

La Juve di Sarri e quella di Allegri eliminata dal Benfica nella scorsa Champions

Quella Juve aveva una rosa più forte e sicuramente più qualitativa di quella attuale. Cristiano Ronaldo, Bernardeschi, Douglas Costa, Dybala, Higuain. Erano tante le frecce all’arco di Maurizio Sarri. Sicuramente erano di più rispetto a quelle che Massimiliano Allegri ha potuto utilizzare in questi anni, ma soprattutto nella passata stagione quando fu eliminato al primo turno di Champions League.

A giustiziare per ben due volte la Juve nella scorsa edizione di Champions, ma anche ad umiliarla sul campo, fu uno splendido Benfica che poteva contare su diversi giocatori di qualità dalla cintola in su, tra cui Rafa Silva. Il portoghese potrebbe lasciare presto lo storico club di Lisbona. Secondo le ultime voci di calciomercato ad attenderlo ci sarebbe proprio Maurizio Sarri.

Mercato, Lazio forte su Rafa Silva

La Lazio, infatti, avrebbe avviato i contatti con l’entourage dell’attaccante lusitano che ha il contratto in scadenza a giugno 2024. Rafa Silva non avrebbe nessuna intenzione di prolungarlo nonostante il club stia facendo l’impossibile per convincerlo a farlo. In questa discussione si sarebbe inserito Claudio Lotito che con i suoi dirigenti sta cercando di portare il calciatore a Roma già in questa finestra di mercato e avrebbe offerto 4 milioni di euro per prenderlo subito ed anticipare la concorrenza.

Esterno d’attacco, ma che può agire anche come prima punta ed il più classico dei falsi nueve, Rafa Silva rappresenterebbe il sostituto ideale di Felipe Anderson che non dovrebbe rinnovare e sarebbe già d’accordo con la Juventus per firmare un contratto per le prossime stagioni. Il 30enne attaccante portoghese potrebbe arrivare a giugno, ma la Lazio, come detto, ci sta provando già adesso e potrebbe regalare a Sarri un rinforzo importante per i prossimi mesi della stagione.