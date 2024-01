Mi panchini per Juan Jesus e pretendi che rimanga? | Mazzarri, doccia fredda nello spogliatoio: ha già fatto le valigie

Il Napoli continua ad essere molto attivo sul fronte calciomercato. Oltre alle entrate c’è da fare i conti con probabili partenze.

In molti pensavano che la stagione del Napoli sarebbe stata diversa e meno trionfale rispetto a quella irripetibile vissuta l’anno scorso, ma forse nessuno si aspettava che potesse essere così complicata e, almeno per adesso, alquanto disastrosa. Gli addii di Spalletti e Giuntoli potevano essere un segnale, ma sono stati presi sottogamba.

Soprattutto dal presidente del Laurentiis che ha pensato potesse far a meno dei due grandi protagonisti del terzo Scudetto e che fossero facilmente sostituibili. Così come si è sottovalutato troppo l’addio di Kim, giocatore che con la sua velocità, intelligenza ed aggressività teneva alta e attenta la linea difensiva degli azzurri.

Archiviata tra mille polemiche, contestazioni e contraddizioni la parabola Rudi Garcia, a metà novembre sulla panchina degli azzurri, a dieci anni di distanza dal suo addio, si è riseduto Walter Mazzarri. Il tecnico livornese ha ottenuto la qualificazione agli ottavi di Champions League, a dire la verità già messa in cassaforte dal tecnico francese, ma per il resto ci sono stati soltanto risultati assai deludenti.

L’eliminazione con il pesante 0-4 casalingo dalla Coppa Italia e le sole tre vittorie in campionato da quando è rientrato, con un inquietante nono posto che fa del Napoli una delle peggiori squadre, di sempre, come rendimento tra quelle che hanno portato il Tricolore sul petto. La vittoria casalinga contro la Salernitana, la Final Four di Supercoppa italiana ed il mercato hanno e stanno riportando un po’ di sereno all’ombra del Vesuvio.

Napoli, un mercato per risollevare la stagione

L’obiettivo, almeno per salvare questa maledetta stagione, è quello di qualificare il Napoli alla prossima Champions League. Obiettivo che al momento sembra molto complicato, ma che non è affatto impossibile. Nelle sfide contro Fiorentina e Inter di Supercoppa, Mazzarri ha abbandonato le velleità estetiche ed è passato dal 433 di spallettiana memoria, ad un 343 più accorto e coperto e più adatto al suo credo.

Nel frattempo la società si è mossa molto sul mercato e, al netto della cessione di Elmas al Lipsia, ha acquistato diversi calciatori. Sono arrivati Mazzocchi dalla Salernitana, Traoré dal Bournemouth, Ngonge dal Verona, Dendonker dall’Aston Villa e si continua a trattare per Nehuen Perez dell’Udinese. Quest’ultimo è rimasto l’unico obiettivo per la difesa e si continua a trattare con i friulani.

Mercato Napoli, porte girevoli in difesa

I dirigenti bianconeri valutano il calciatore 25 milioni di euro, ma la cifra è stata abbassata a 17. Il Napoli ha provato ad inserire nell’operazione anche il norvegese Leo Ostigard. Il ragazzo, dopo essere stato importante per Rudi Garcia, è finito in fondo alle gerarchie con Mazzarri e, al momento, con l’opzione difesa a tre, è stato superato da Juan Jesus, Rrahmani e Natan, ma anche da Di Lorenzo che sarà spesso adattato come braccetto.

La volontà del centrale norvegese è quindi quella di andar via da Napoli, ma non sarebbe disposto ad essere trattato come pedina di scambio per Nehuen Perez. Ostigard è stato chiaro: vuole soltanto il Genoa, squadra dalla quale è stato acquistato nell’estate 2022 e in cui andrebbe a sostituire Dragusin, passato qualche settimana fa al Tottenham. I contatto tra l’entourage dello scandinavo ed il club ligure continuano. De Laurentiis resta a guardare e spera di girare per intero la cifra dell’eventuale cessione del difensore all’Udinese.