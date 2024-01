Tornano le ‘creste’ in Serie A | El Shaarawy chiama, lui risponde di SÌ: è pronta la coppia da sogno

Gli ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato possono regalare una coppia che può far sognare i tifosi.

Nella stagione 2010/2011 si fece conoscere in Serie B con la maglia del Padova che lo aveva acquistato in prestito dal Genoa. Gol, giocate da urlo e un talento che stava sbocciando in tutto il suo splendore ad appena 18 anni. I veneti, grazie soprattutto al suo contributo, sfiorarono la Serie A, ma si arresero ai playoff.

Stephan El Shaarawy, però, era ormai finito sotto la lente di ingrandimento di tutti i grandi club e nell’estate 2011 è il Milan Campione d’Italia ad assicurarselo. Durante la prima stagione viene chiuso dai vari Ibrahimovic, Pato, Robinho e Cassano, ma quando viene chiamato a dare il suo contributo, mostra anche in Serie A tutto il suo talento.

La stagione della definitiva consacrazione sarà quella successiva, quella 2012/2013 quando, in un Milan completamente rivoluzionato, si prende la scena e gioca una prima parte di stagione sensazionale, tenendo in piedi un Diavolo profondamente in crisi. A gennaio 2013 Galliani riesce a portare a Milanello Mario Balotelli ed i rossoneri cambiano marcia.

Mario e Stephan stringono subito amicizia e la loro intesa sul terreno di gioco è strettamente proporzionale a quella fuori dal campo. Il Milan vola e, grazie anche alla scoperta di un altro talentuosissimo diciottenne, conquista a fine stagione un terzo posto insperato ed una qualificazione ai preliminari di Champions League che ebbe davvero dell’incredibile, considerando che ad inizio novembre la squadra si trovava quasi in zona retrocessione.

Niang, gli anni al Milan e i prestiti continui

Il talentuoso diciottenne che forma un tridente molto colorito ed estroso con Balotelli ed El Shaarawy, si chiama M’Baye Niang. I tre mostrano delle creste in testa molto accentuate e, nonostante in quel periodo esplose la moda dei capelli acconciati in quel modo, la loro capigliatura lasciava alquanto a desiderare. Poco importa. Il trio fu rinominato il “Tridente delle Creste” e l’intesa in campo era ottimale.

Quello, però, non era un periodo brillantissimo per il Milan, sotto tutti i punti di vista. Le strade dei tre si divisero presto, già nel gennaio 2014, quando Niang fu ceduto in prestito al Montpellier. Il franco-senegalese fece ritorno a Milanello in altre due circostanze, ma a parte nella stagione 2016/2017 con Vincenzo Montella in panchina, non riuscì mai ad imporsi e a trovare continuità.

Niang, via dalla Turchia. Ecco le ipotesi in Serie A

I suoi migliori mesi italiani, però, probabilmente restano quelli che vanno dal gennaio a giugno 2015 quando, con Gasperini in panchina, segna cinque gol in quattordici partite nel Genoa e contribuisce nella qualificazione in Europa League, poi saltata per una licenza Uefa che non arrivò mai. Ed è proprio nel club ligure che Niang è stato vicinissimo a tornare negli ultimi giorni, anche consigliato dallo stesso El Shaarawy che lo riaccoglierebbe a braccia aperte in Serie A.

Terminato anzitempo e consensualmente il suo rapporto con l’Adana Demirspor, ad appena sei mesi dal suo sbarco in Turchia, infatti, il 29enne ex Milan interessa al Genoa, ma non convince del tutto il tecnico Gilardino che preferirebbe un attaccante con altre caratteristiche. Ecco che, nelle ultime ore, si è aperta l’ipotesi Empoli. Il club toscano ha bisogno di rinforzi per riuscire a centrare l’impresa della salvezza e avrebbe individuato in Niang il profilo giusto per giocare in attacco con Nicolò Cambiaghi e dare quella qualità in più che manca nel reparto avanzato.