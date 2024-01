De Laurentiis lo tratta da campione | Prima sparisce, poi lo ritrovano in condizioni pietose: 10kg in più

Uno dei campioni d’Italia della scorsa stagione, premiato dal Presidente del Napoli, non è nel suo miglior periodo di forma in carriera.

Sono passati meno di nove mesi dalla conquista ufficiale, appena otto dall’ultima giornata di Campionato in cui al Maradona si festeggiò ufficialmente il terzo Scudetto della storia. Eppure sembra davvero passata un’eternità. Di quel Napoli che ha conquistato con pieno merito e dominando le avversarie, il Tricolore, 33 anni dall’ultima volta, non c’è davvero più traccia.

Tutto è cominciato a sgretolarsi ancor prima della fine dello scorso campionato, quando Luciano Spalletti fece capire, e poi annunciò ufficialmente, che non sarebbe più stato l’allenatore del Napoli. Con lui, qualche settimana più tardi, decide di dire addio anche un altro pezzo di storia degli azzurri degli ultimi anni: il direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

Aurelio De Laurentiis non fa drammi e garantisce che la squadra sarà comunque competitiva anche senza allenatore e ds. In estate vanno via anche Kim e Lozano, ma tutto sommato i tifosi sanno che poteva andare peggio e si accontentano di dover sacrificare soltanto due tra i calciatori artefici del terzo scudetto. Sulla panchina partenopea, intanto, si siede Rudi Garcia.

La stagione, però, è un disastro e di quel Napoli che ha dominato il campionato l’anno scorso non c’è davvero più traccia. Nelle ultime ore sono arrivate anche le dichiarazioni di Victor Osimhen che, nonostante un rinnovo appena firmato, ha fatto capire che questo sarà l’ultimo anno con la maglia del Napoli. Nel frattempo il nigeriano è in Coppa d’Africa, non è disponibile e tra infortuni, litigi e squalifiche sta disputando una stagione ben al di sotto di ogni aspettativa.

Dal sogno all’incubo, il grande Napoli non c’è più

Stesso discorso vale per Kvaratskhelia, che è irriconoscibile rispetto al fulmine ammirato lo scorso anni, e Piotr Zielinski che ha rifiutato ogni proposta di rinnovo ed ha già un accordo con l’Inter, squadra in cui andrà a giocare nella prossima stagione, lasciando il Napoli a parametro zero. Da Mazzarri a Garcia, inoltre, le cose non sono per niente migliorate, anzi la squadra è addirittura nona in campionato.

Un altro tra i vincitori del terzo Scudetto, premiato da De Laurentiis con la medaglia a fine stagione, che non è più a Napoli, è il francese, Tanguy Ndombele. Il centrocampista era arrivato a Napoli in prestito dal Tottenham, ma è sempre stato un comprimario e non ha mai convinto. In estate era quindi tornato in Inghilterra, prima di approdare al Galatasaray, squadra attualmente prima in classifica – in coabitazione con il Fenerbahce – ed in lotta per il titolo in Turchia.

Il video fa il giro del web, Ndombele è irriconoscibile

Ndombele, però, continua a vivere un momento difficile e raramente viene impiegato titolare dal tecnico Okan Buruk. Ha fatto il giro del web ed è diventato virale un video che lo ritrae mentre entra in campo durante la sfida di giovedì scorso in Coppa di Turchia contro l’Umraniyespor, vinta poi 4-1 dai giallorossi. L’ex centrocampista del Napoli è irriconoscibile, goffo ed ingrassato e pare in sovrappeso almeno di dieci chili.

Già a fine ottobre, dopo la sfida persa in Champions League contro il Bayern Monaco, era finito fuori rosa perché l’allenatore Okan Buruk lo aveva sorpreso mentre ordinava e si faceva portare un hamburger nella sua camera di hotel. Da lì, secondo il Daily Mail, era scoppiata una lite e l’allenatore, che già lo aveva giudicato sovrappeso di circa sei chili, lo aveva messo fuori rosa per qualche settimana.