Leo Messi: l’annuncio è commosso, il provvedimento è immediato | Fan in lacrime per l’addio più sofferto

Il campione argentino continua a fare incetta di premi, ma potrebbe dover rinunciare ad un appuntamento che tutti aspettavano.

Il Mondiale vinto in Qatar a dicembre 2022 è stato l’apice della Leggenda. Una leggenda chiamata Lionel Messi che per molti è considerata quella del calciatore più forte di tutti i tempi. Il Campionato del Mondo vinto, trascinando la sua Nazionale fino al trionfo ai rigori contro la Francia, è sicuramente il trofeo che mancava per convincere anche i più scettici circa il paragone con Diego Armando Maradona.

Al di là dell’inutile diatriba su chi è o chi è stato il più forte di tutti i tempi tra i due, Leo Messi ha sicuramente segnato un’era nel Mondo del calcio e ha monopolizzato premi personali e di squadra negli ultimi quindici anni. Nel 2009 ha vinto il suo primo Pallone d’Oro, dopo la conquista del Triplete con il Barcellona, poi ne sono arrivati altri sette.

L’ultimo soltanto qualche mese fa ed è stato frutto del Mondiale conquistato a dicembre 2022 in Qatar. Un Mondiale in cui si è potuta ammirare tutta la sua immensa classe, in maniera completa, forse per l’ultima volta. Un Mondiale che gli è valso anche il premio come miglior calciatore del Mondo Fifa per la stagione 2022/2023, ritirato soltanto qualche settimana fa.

In estate Messi ha chiuso la parentesi con il Paris Saint Germain, sicuramente il periodo più buio della sua carriera a livello di club, ed ha aperto quella in MLS con l’Inter Miami, squadra che ha nell’ex Campione, David Beckham il suo Presidente. Dopo essere arrivato a luglio 2023, Leo ha disputato soltanto sei partite in MLS con la sua nuova squadra, realizzando un gol.

Messi e la preparazione per la nuova stagione

Ora, è pronto per la nuova stagione e sta disputando alcune amichevoli di avvicinamento al prossimo campionato. In questa MLS Messi potrà contare su un compagno di squadra che è anche un suo vecchio e caro amico, nonché compagno di tante battaglie con la maglia del Barcellona, Luis Suarez. La loro intesa sembra ancora intatta e si è rivista nell’amichevole delle scorse ore contro Dallas.

Amichevole che l’Inter Miami ha perso per 0-1, ma che ha visto un fraseggio tra Messi e Luis Suarez che ha ricordato i bei tempi di Barcellona. Prima dell’inizio della nuova stagione in MLS è in programma un appuntamento che è evidenziato in rosso da tutti gli appassionati di calcio. Il primo febbraio in Arabia Saudita, infatti, è previsto il match tra Inter Miami e Al-Nassr, gara valevole per la Riyadh Season Cup, una mini tournée dell’Inter Miami in terra araba.

Messi vs CR7, il portoghese fa tremare tutti

Il match sarà la 36esima sfida dell’infinito duello tra Messi e CR7. Il Mondo intero non vede l’ora di vedere i due grandi campioni uno contro l’altro forse per l’ultima volta, ma c’è un allarme che tiene tutti in apprensione. Cristiano Ronaldo, infatti, è alle prese con un infortunio che lo costringerà a saltare le prossime due amichevoli in Cina che erano in programma tra il suo Al-Nassr e club locali.

Una grossa delusione per il pubblico cinese che aveva già acquistato tutti i biglietti solo per veder giocare il campione portoghese. L’assenza di Cristiano Ronaldo ha costretto gli organizzatori ad annullare i due eventi e CR7 si è scusato con i suoi fan. L’ex Real e Juve, ovviamente, ha dato forfait soprattutto per fare di tutto per tornare disponibile per la fatidica data dell’1 febbraio e ritrovarsi di nuovo di fronte al suo rivale di sempre: Lionel Messi.