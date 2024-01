Voglio il ritorno di Correa, me lo dovete | Marotta lo accontenta ma col suo ‘gemello’: Inzaghi felice a metà

C’è sempre stato un grande rapporto tra il tecnico nerazzurro e l’attaccante ora al Marsiglia. Ecco la mossa dell’ad interista.

Nelle sue due stagioni all’Inter non ha per niente brillato, è stato criticato tantissimo soprattutto dai tifosi, ma dalla sua parte ha sempre avuto un alleato importante: il suo allenatore Simone Inzaghi. Joaquin Correa, attaccante esterno o seconda punta argentina, ora in forza all’Olympique Marsiglia, dopo una breve esperienza in Italia alla Sampdoria, torna nel nostro Paese acquistato dalla Lazio.

Ed è proprio nel club biancoceleste che, nella stagione 2018/2019, incontra l’attuale allenatore dell’Inter e stringe un sodalizio destinato a durare nel tempo. Tre stagioni ottime alla Lazio, anche se tra alti e bassi, con la vittoria di una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana ed il ritorno in Champions League.

Nell’estate 2021 Inzaghi viene ingaggiato dall’Inter che lo sceglie per sostituire Antonio Conte e, a fine agosto, il tecnico piacentino fa una richiesta ben precisa a Marotta e i suoi dirigenti: Joaquin Correa. Il club nerazzurro trova l’accordo con Lotito e porta l’argentino a Milano per circa 30 milioni di euro.

Una cifra che peserà tanto sul rendimento del calciatore, ma soprattutto sulle considerazioni e le critiche che riceverà nel corso delle sue due stagioni in nerazzurro. Correa incide poco, segna ancor meno e viene preso come bersaglio principale di tante sconfitte nerazzurre. Lui si ritrova a fare la riserva di Lautaro e Dzeko, nel secondo anno è addirittura la quarta scelta, dopo l’arrivo di Lukaku, e non riesce ad essere decisivo – quasi mai – a gara in corso o quando viene impiegato per il trunover.

Correa, la formula che impedisce all’Inter di riprenderlo a gennaio

La società decide di venderlo e in estate passa all’Olympique Marsiglia per due milioni di prestito oneroso più 10 di diritto di riscatto che diventerà obbligo se la formazione, ora allenata da Rino Gattuso, conquisterà l’accesso alla prossima Champions League.

Simone Inzaghi, però, continua a stimarlo e lo avrebbe rivoluto in rosa, proprio al posto di quell’Alexis Sanchez che sta incidendo ancor meno e che è stato acquistato dopo una stagione con la maglia del Marsiglia. La formula con cui è stato pattuito l’accordo tra Inter e il club della Costa Azzurra per il passaggio di Correa, però, rende impossibile un ritorno dell’argentino a Milano già a gennaio.

Mercato, Marotta regala ad Inzaghi un altro Correa

Marotta ha però individuato un calciatore che somiglia molto a Correa sotto tanti punti di vista. Si tratta di Nemanja Radonjic, fantasista del Torino che continua a non andare d’accordo con Ivan Juric. Dopo un inizio di stagione scoppiettante, infatti, il serbo è tornato a fare le bizze ed è rimasto ai margini del progetto tecnico dell’allenatore croato.

Radonjic, però, continua ad avere abilità e doti tecniche fuori dal comune e sarebbe una risorsa preziosa se avesse la possibilità di allenarsi e giocare con continuità, ma soprattutto con la testa giusta. Marotta e Ausilio ci stanno pensando e potrebbero regalare ad Inzaghi un calciatore particolare, difficile, ma con dei colpi da top assoluto.