Clamoroso Icardi: cessione o tribuna fino a giugno | Proposto il prestito semestrale: botto di fine mercato in Serie A

Il Galatasaray lo scarica: Icardi, clamoroso quanto sta accadendo in Turchia. Il giocatore rischia la tribuna fino a giugno. Proposto il trasferimento in Serie A.

Passato in Italia tra le file di Sampdoria e Inter, Mauro Icardi è sicuramente, ancora oggi, uno dei migliori numeri nove in circolazione. Un attaccante, dotato di uno straordinario fiuto del gol, messosi in luce soprattutto all’ombra nerazzurra della Madonnina.

Un’esperienza, quella sulla sponda interista di Milano, iniziata nell’estate 2013 quando l’Inter lo preleva per 13 milioni di euro dal club doriano con il quale, nella stagione 2012-2013, aveva messo a referto dieci reti in 31 partite di campionato che avevano contribuito in maniera significativa alla permanenza in Serie A della Samp.

Un’avventura in nerazzurro che, esclusa l’annata d’esordio in cui mise a segno nove gol in 22 partite di campionato, ha visto Icardi concludere i successivi tornei sempre in doppia cifra, conquistando, tra le altre cose, per ben due volte il titolo di capocannoniere, con 22 reti nel 2014-2015 (a pari merito con Luca Toni) e con 29 marcature nel 2017-2018 (a pari merito con Ciro Immobile).

Un’annata, quest’ultima, che coincise con il ritorno in Champions League della Benamata a distanza di sei anni dall’ultima partecipazione, in seguito alla quale, pur iniziando positivamente quella ’18-’19, il centravanti argentino vide deteriorarsi man mano i propri rapporti con i tifosi e la società la quale, con l’avvento di Antonio Conte in panchina nel maggio 2019, decise prima di escluderlo da tutti i progetti della squadra e poi di cederlo al Paris Saint Germain il quale, lo scorso luglio, lo ha a sua volta ceduto definitivamente ai turchi del Galatasaray dopo il prestito della stagione 2022-2023.

Clamoroso al Galatasaray, Angelino in tribuna fino a giugno: ecco perché

Quanto sta accadendo al Galatasaray ha davvero dell’incredibile: Angelino, terzino sinistro di proprietà del Lipsia ma in prestito al club di Istanbul fino al 30 giugno, non giocherà più una partita in giallorosso fino alla fine del campionato. Un’esclusione, quella del classe ’97, dettata non da motivi disciplinari, ma dalla semplice volontà della società capitolina di non far scattare l’obbligo di riscatto, fissato a sei milioni di euro, dal club tedesco della Red Bull.

Un obbligo di riscatto, che si concretizzerebbe alla 20esima presenza stagionale del 27enne spagnolo, che il Galatasaray ha già fatto capire di aver escluso completamente. Fermo a 19 presenze stagionali, Angelino, salvo nuovi accordi tra le parti, sarà quindi costretto alla tribuna fino al prossimo 19 maggio, data in cui andrà in scena la 38esima e ultima giornata della Super Lig 2023-2024.

Angelino, ipotesi Serie A dopo il Galatasaray

Chiuso al Galatasaray, con la cui maglia, come detto, non dovrebbe più scendere in campo fino alla fine della stagione, Angelino potrebbe finire presto nel mirino di qualche club di Serie A, desideroso di rinforzarsi mediante l’acquisto di un terzino sinistro duttile ed esperto.

Un terzino sinistro che, fornito di una discreta esperienza a livello internazionale, potrebbe sicuramente dire la sua in una squadra italiana di medio-alta classifica la quale, magari impegnata in più competizioni, potrebbe sicuramente fare un piccolo sforzo per tesserare un giocatore, lo spagnolo, il quale, sfortunatamente, non sembra essere gradito né al Galatasaray né tantomeno al Lipsia.