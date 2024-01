È il ritorno di David Luiz ad alti livelli: firma a sorpresa in Serie A | Con lui per andare in Champions ed estromettere il Napoli

Trattativa per portare nel nostro campionato un calciatore che potrebbe fare la differenza anche ad alti livelli.

La critica su di lui si è sempre divisa. Per molti è stato ed è considerato tuttora un grandissimo calciatore che, anche come difensore, è riuscito ad interpretare al meglio il nuovo ruolo del centrale difensivo che deve essere bravo anche e soprattutto in fase di impostazione. Per altri, invece, è stato molto meglio da mediano davanti la difesa.

La sua dote migliore e principale, infatti, è sempre stata quella di far partire l’azione e la manovra della sua squadra con i suoi lanci lunghi, precisi e ben calibrati e di certo non lo è mai stata l’aggressività nelle chiusure o la velocità nelle marcature.

Proprio per queste ragioni, infatti, David Luiz è stato croce e delizia per i tanti grandi allenatori che lo hanno allenato. Chi come Ancelotti lo vedeva bene come centrale difensivo per far partire l’azione già dalla retroguardia, mentre chi, invece, come Mourinho e Conte, che hanno sempre avuto un’altra filosofia di gioco e di calcio, lo hanno sempre visto meglio da mediano e a centrocampo per non fare troppi danni dietro.

Eppure, nel bene o nel male, David Luiz ha giocato in grandissimi club e ha vinto tutto quello che poteva vincere. Benfica, Chelsea, Paris Saint Germain, ancora Chelsea e Arsenal. Sono stati questi i club europei del brasiliano che è stato anche protagonista di cessioni/acquisti di un certo rilievo dal punto di vista finanziario ed economico.

Sarri-Luiz, il sodalizio durato solo una stagione

Ora, dal 2021, è tornato in Patria e a 36 anni si diverte ancora con la maglia del Flamengo. Maglia con cui ha vinto anche una Copa Libertadores nel 2022. Quel Brasile che lo ha tanto amato, ma che lo ha anche preso come capro espiatorio per quella terribile sconfitta per 1-7 del luglio 2014, nella storica semifinale del Mondiale brasiliano contro la Germania poi Campione del Mondo.

Uno degli allenatori di David Luiz è stato anche Maurizio Sarri che lo ha avuto nella sua stagione al Chelsea 2018/2019. Stagione importante che ha visto i Blues vincere l’Europa League ed il brasiliano giocare nella squadra che è poi riuscita ad alzare la coppa.

Da David Luiz al suo erede, ecco di chi si tratta

Sarri lo stimava molto ed ora potrebbe accogliere a Roma quello che viene considerato da tutti il suo erede. Si tratta del centrocampista, mediano davanti alla difesa, ma anche all’occorrenza difensore centrale, Alexsander che milita nel Fluminense. Il ragazzo, nonostante abbia appena 21 anni, ha già vinto da protagonista la Copa Libertadores con il suo club di appartenenza.

Ora, mentre si prepara con la Nazionale Under 23 della sua Nazione che parteciperà alle prossime Olimpiadi, è finito nel mirino della Lazio che vorrebbe portarlo a Roma per la prossima stagione. La Fluminense, però, chiede 15 milioni di euro, cifra ritenuta troppo alta da Lotito e dal ds laziale, Fabiani che cercano di abbassare le pretese per riuscire a regalare a Sarri l’erede di David Luiz.