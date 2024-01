Datelo a Vincenzo Italiano e lo chiamo in Nazionale | Spalletti avverte Commisso: affare a quattro spicci

Il commissario tecnico azzurro avrebbe fatto una richiesta particolare al presidente della Fiorentina per un calciatore “da Nazionale”.

La Nazionale italiana ha sempre attinto dai club più importanti del nostro Campionato di Serie A, come Juventus, Inter e Milan, per poter essere competitiva nei grandi tornei estivi tipo Mondiale ed Europeo. Negli ultimi tempi, però, con il proliferare degli stranieri, soprattutto tra le grandi squadre, ha osservato con attenzione anche calciatori che militano all’estero o che sono protagonisti e titolari in club non di primissima fascia.

Molto importante, quindi, diventa il modo di lavorare di un tecnico che, magari, avendo a disposizione meno denari per comprare sul mercato, deve per forza di cose valorizzare il materiale umano che si ritrova in casa. Oltre a Gian Piero Gasperini, che lo fa da anni, un altro allenatore italiano che sta riuscendo a migliorare tanti calciatori negli ultimi tempi è il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano.

Luciano Spalletti guarda con attenzione al lavoro di Italiano che, seppur non avendo a disposizione tantissimi calciatori nostrani, utilizza e migliora quelli che ha: Terracciano, Ranieri, Parisi, Biraghi, Mandragora, Sottil e Bonaventura.

E, se Parisi continua ad essere fondamentale per la rappresentativa Under 21, sono tornati a far parte spesso delle convocazioni di Mister Spalletti soprattutto Biraghi e Bonaventura. Dopo alcuni anni di assenza, infatti, è soprattutto l’ex esterno/trequartista del Milan che è migliorato tantissimo con Italiano e, nonostante l’età, ha avuto come riconoscimento quello di essere richiamato in Nazionale.

Mercato e Nazionale, l’intreccio particolare

Non è da tutti a quell’età anche se, come detto, parte del merito va riconosciuto anche e soprattutto a Vincenzo Italiano. Il lavoro del tecnico ex Spezia è sotto gli occhi di tutti e non è un caso se il suo nome viene spesso accostato alle grandi squadre che potrebbero presto cambiare allenatore e guida tecnica.

Alcuni mesi fa, soprattutto nella passata stagione, si è parlato con insistenza di Gabriel Strefezza come possibile innesto per la Nazionale italiana. L’esterno offensivo del Lecce è di nazionalità brasiliana ma, non avendo mai giocato non la selezione verdeoro, potrebbe essere chiamato anche da Luciano Spalletti per fare il suo esordio con la selezione azzurra.

Mercato, Strefezza verso la Fiorentina?

Al momento, però, dopo una grande stagione, quella passata, disputata con Baroni, Strefezza non sta vivendo un campionato felicissimo e l’arrivo a Lecce dell’esterno argentino Santiago Pierozzi potrebbe chiudergli ulteriormente lo spazio. Banda e Almqvist sono i titolari per Mister D’Aversa, poi ci sono Sansone, il nuovo arrivato Pierozzi e, appunto Strefezza, che però potrebbe non essere contento di questa situazione e del poco spazio, almeno rispetto alla passata stagione, che sta avendo in questi mesi.

Proprio di questo ha parlato il direttore sportivo del Lecce Stefano Trinchera che, in conferenza stampa, ha ammesso: “Alzando il livello del reparto, qualcuno potrebbe non sentirsi protagonista. Se Strefezza non dovesse essere contento di competere, valuteremo eventuali offerte”. Alla finestra ci potrebbe essere appunto la Fiorentina sempre alla ricerca di esterni offensivi. Italiano potrebbe rilanciare l’italo-brasiliano che tornerebbe così a fare gola anche alla Nazionale.