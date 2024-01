Per anni dichiarò guerra a Messi | Domani firma last minute per la Roma di De Rossi: offerta la #9 di Abraham

Un attaccante esperto che ha lottato contro i migliori al Mondo potrebbe arrivare in Italia e vestire la maglia giallorossa.

Gli anni in cui Lionel Messi ha vestito la maglia del Barcellona e ha strabiliato tutto il Mondo con le sue magiche giocate e i suoi tantissimi gol, sono stati anni memorabili per la Liga spagnola che era il campionato più bello e seguito al Mondo e che aveva nel Clasico tra blaugrana e Real Madrid uno degli eventi, non solo calcistici, più attesi dell’anno.

Per tantissime stagioni Real Madrid e Barcellona sono state le due squadre più forti al Mondo che si fronteggiavano, non solo in campo nazionale, ma anche in campo europeo ed in Champions League. La sfida tra Real e Barça, però, era soprattutto la sfida tra Messi e Cristiano Ronaldo che facevano incetta di trofei, premi personali e si dividevano i Palloni d’oro.

In quegli anni, che sono durati almeno fino al 2018, anno della partenza di Cristiano Ronaldo per la Juventus, c’era anche l’intromissione di una terza incomoda che in qualche occasione riusciva a battere le due superpotenze di Spagna e mondiali: l’Atletico Madrid.

Il secondo club della Capitale spagnola riusciva ad ovviare al gap tecnico e finanziario con le altre due squadre di Spagna grazie alla grinta, al coraggio e all’organizzazione che il suo allenatore Diego Pablo Simeone riusciva a regalare ai suoi calciatori. Ed è così che l’Atletico, negli ultimi dieci anni, oltre a tre Europa League, qualche Coppa del Re, Supercoppa spagnola e Supercoppa Europea, è riuscito anche a conquistare due campionati spagnoli e due finali di Champions League (perse entrambe contro il Real).

Diego Costa, le parole di Simeone e l’importanza per il suo Atletico

L’avversario principale di Messi, come detto, in quegli anni è stato Cristiano Ronaldo, mentre come ammesso dallo stesso Diego Pablo Simeone, suo allenatore in due diversi periodi della carriera, il calciatore più importante dell’Atletico Madrid è stato l’attaccante brasiliano, ma naturalizzato spagnolo, Diego Costa. “Diego Costa? Per noi è come Messi per il Barcellona e Cristiano Ronaldo per il Real Madrid”. Queste le parole che Diego Pablo Simeone pronunciò nel 2014, stagione di grazia dell’Atletico che conquistò la Liga e arrivò ad un passo dalla vittoria della Champions League, persa soltanto ai supplementari contro il Real Madrid.

Parole che fanno capire l’importanza che quell’attaccante sgraziato, ma cattivo in aerea di rigore, prepotente ed estremamente efficace rivestiva in quell’Atletico Madrid, del quale ne incarnava perfettamente lo stile, lo spirito e la cattiveria dentro il campo. Proprio nell’estate del 2014 Diego Costa passò al Chelsea per 40 milioni di euro, per poi tornare all’Atletico, tre stagioni e mezzo dopo, nell’estate 2018 per 60 milioni di euro.

Diego Costa, dalle vittorie al Chelsea al Brasile. E ora?

Nel frattempo era diventato fondamentale per due allenatori come Mourinho e Antonio Conte che grazie ai suoi gol riescono anche a vincere una Premier League a testa sulla panchina del Chelsea. Proprio con il tecnico italiano, però, arrivò ai ferri corti e fu messo fuori rosa ad inizio stagione 2017/2018 prima di tornare, come detto, all’Atletico Madrid.

Ora, dopo le esperienze in Brasile e con la maglia del Wolverhampton, è svincolato dalla fine del 2023, ma a 35 anni non ha ancora annunciato il suo ritiro. La Roma che non è contenta di Belotti e ha Dybala spesso infortunato, vuole provarci e potrebbe portarlo finalmente in Italia dopo diversi ammiccamenti, rimasti tali, con le nostre squadre nel corso degli anni.