Italians do it better | Il capitano dell’Inghilterra in Serie A: è tutto vero, firma a giugno per Simone Inzaghi

Il capitano dell’Inghilterra giocherà in Serie A: già trovato l’accordo con l’Inter di Simone Inzaghi. Arriverà la prossima estate.

Qualificatasi agevolmente a Euro 2024 grazie al primo posto conseguito nel gruppo C davanti all’Italia di Luciano Spalletti, l’Inghilterra di Gareth Southgate si prepara ad affrontare da grande favorita la manifestazione che avrà luogo in Germania la prossima estate.

Una manifestazione che, in programma in terra teutonica dal 14 giugno al 14 luglio, vedrà i Tre Leoni impegnati inizialmente nel gruppo C comprendente anche Slovenia, Serbia e Danimarca. Un raggruppamento sicuramente non temibilissimo, questo, per Kane e compagni i quali, dopo la delusione di tre anni fa maturata in seguito alla sconfitta in finale ai calci di rigore contro gli Azzurri di Roberto Mancini, proveranno a dire a loro in una competizione che non ha mai visto trionfare la nazionale inglese.

Sfiorato appunto solo nel 2021, il titolo di campione d’Europa è stavolta più che mai alla portata della squadra di sua maestà la quale, potendo contare su campioni ormai affermati come Bellingham, Rashford, Foden e tanti altri, ha sicuramente tutte le carte in regola per riuscire dove la Golden Generation di metà anni ’90 e inzio 2000 fallì.

Dopo il quarto posto ai Mondiali di Russia del 2018, la sconfitta in finale a Euro 2020 e l’eliminazione ai quarti di finale a Qatar 2022, l’Inghilterra è infatti pronta a prendersi tutto quello che non è riuscita a ottenere dal 1966 in poi. Anno, quello, in cui i Three Lions conquistatorono in casa il titolo di campione del Mondo, ad oggi l’unico figurante nelle bacheche della Football Association.

Inter, si pensa già al mercato estivo: pronto un arrivo dall’Inghilterra

Fresca di vittoria sulla Lazio di Maurizio Sarri nelle semifinali di Supercoppa Italiana, l’Inter di Simone Inzaghi si gode qualche ora di riposo prima di tornare al lavoro in vista della finalissima di lunedì contro il Napoli di Walter Mazzarri, giustiziere della Fiorentina nella prima semifinale giocata giovedì.

Una sfida, quella contro la compagine partenopea, attorno alla quale, da qualche ora, ha iniziato a ruotare la notizia secondo la quale la società del presidente, Zhang, starebbe monitorando con grande attenzione un profilo attualmente militante in Premier League tra le file del Newcastle di Eddie Howe. Un profilo che, tra le altre cose, ha indossato per ben due volte la fascia di capitano dell’Inghilterra in occasione delle gare contro Galles (amichevole dell’8 ottobre 2020) e Andorra (gara di qualificazione a Qatar 2022 del 9 ottobre 2021).

Inter, occhi su Trippier del Newcastle: affare da dieci milioni di euro

Legato al Newcastle dal gennaio 2022, dopo due stagioni e mezzo passate in Spagna all’Atletico Madrid, Kieran Trippier potrebbe giocare in Serie A la prossima stagione. Stando infatti a quanto venuto a galla in queste ore, il terzino destro inglese sarebbe finito nel mirino dell’Inter del presidente, Zhang, pronta a portarlo in Italia per l’annata 2024-2025.

Un giocatore, il classe ’90 nato a Bury, che, legato ai Magpies da un contratto che scadrà il 30 giugno 2025, potrebbe trasferirsi in estate all’ombra nerazzurra della Madonnina per una cifra ruotante intorno ai dieci milioni di euro. Agli ordini di Simone Inzaghi, il 33ennne ex Tottenham non avrebbe, ovviamente, un ruolo da titolare, vista l’età ormai avanzata, ma data la sua grande esperienza internazionale potrebbe rivelarsi molto importante soprattutto in ottica Champions League. Vedremo quindi cosa accadrà nei prossimi mesi.