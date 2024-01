Fu il rivale dichiarato di Immobile | Ora lo raggiunge alla Lazio per portarla in Champions: colpo a zero euro

Ha giocato con Ciro ed ora potrebbe tornare ad essere suo compagno di squadra per aiutarlo nella lotta al quarto posto.

Uno degli attaccanti più prolifici della storia della Serie A è un calciatore che è ancora in attività e risponde al nome e cognome di Ciro Immobile. La punta campana ha scritto pagine indelebile del nostro campionato, ma anche e soprattutto della Lazio, squadra in cui milita dalla stagione 2016/2017.

Immobile è riuscito a togliersi diverse soddisfazioni con la maglia biancoceleste, sia dal punto di vista personale, sia sotto quello che riguarda il club. Una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane, ma anche due ottavi di finale di Champions League raggiunti. Traguardi importanti per una società come la Lazio che non è di certo abituata a vincere tutti gli anni.

Ciro Immobile, però, sarà per sempre ricordato anche per le quattro classifiche dei capocannonieri vinte nella nostra Serie A e per il record di gol realizzati in una singola stagione del nostro campionato – 36 nel 2019/2020 – che il bomber azzurro detiene in coabitazione con Gonzalo Higuain (l’argentino arrivò a questo traguardo a Napoli nella stagione 2015/2016).

Numeri importantissimi che Ciro Immobile cominciò a costruire con la maglia del Torino. In granata, infatti, l’attaccante campano vinse la sua prima classifica dei cannonieri nella stagione 2013/2014, quando formava una coppia gol davvero sensazionale con Alessio Cerci. Quei gol gli valsero la chiamata del Borussia Dortmund, sua prima esperienza internazionale che fu seguita da quella al Siviglia.

L’arrivo di Martinez a Torino e la coabitazione con Belotti e Immobile

Entrambe le esperienze fuori dall’Europa, però, non furono indimenticabili. Quella in Spagna durò soltanto sei mesi. La stagione 2015/2016, infatti, Immobile la concluse al Torino che lo acquistò in prestito per sostituire il partente Fabio Quagliarella che a febbraio 2016 si accaso alla Sampdoria. Nella rosa granata di quel campionato, l’attaccante della Nazionale fece spesso coppia in attacco con Andrea Belotti che cominciava a mostrare a tutti le sue doti da goleador.

A giocarsi il posto con Ciro Immobile e Andrea Belotti in quel Torino c’era anche un giovane venezuelano di cui si parlava un gran bene. Si tratta di Josef Martinez, agile seconda punta con un passato in Svizzera e che il club granata acquistò nell’estate del 2014 per tre milioni di euro, proprio per sostituire il partente Immobile, appena ceduto al Borussia Dortmund.

Svincolato di lusso, occasione per la Lazio?

L’esperienza del venezuelano a Torino, però, non fu indimenticabile. Due stagioni e mezzo, 76 partite e soltanto 13 reti realizzate, tra tutte le competizioni. Questo lo score granata di Martinez che deluse un po’ le aspettative in Italia prima di trasferirsi negli Stati Uniti, fare tantissimi gol e infrangere record su record con la maglia degli Atlanta United, prima, e degli Inter Miami poi.

Dopo aver giocato anche al fianco di Lionel Messi per qualche mese a Miami, l’attaccante venezuelano è ora svincolato dallo scorso dicembre. Il suo entourage sta valutando le proposte arrivate sul tavolo. Tra queste c’è un’opzione che lo porterebbe in Italia e più precisamente alla Lazio, dove tornerebbe a giocare al fianco di Ciro Immobile come è già successo, come detto, nel Torino da gennaio a giugno 2016.