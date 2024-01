Ve lo diamo, ma non fate vincere l’Inter | Scatta l’alleanza Pioli-Allegri: scambio di prestiti ‘propedeutico’

Il tecnico della Juventus e quello rossonero, insieme alle società, hanno individuato due calciatori per migliorare la rosa.

La storia di Milan e Juventus è una storia fatta di grandi successi, duelli epici, momenti di amicizia tra due club e alleanze fuori e dentro il terreno di gioco. Il club italiano più titolato in Europa e nel Mondo, il Milan, ed il club italiano più titolato in patria, la Juve, ora stanno vivendo una sorta di patto di non belligeranza con un obiettivo comune.

Dal 1992 al 1999 si sono divisi gli Scudetti e le finali di Champions League, con una vittoria a testa, poi negli anni 2000 si sono scontrati a Manchester, nell’unica finale tutta italiana della storia della Coppa dei Campioni; sono stati coinvolti in maniera diversa nello scandalo Calciopoli; hanno lottato testa a testa in campionato, fino ad arrivare alla stagione 2011/2012 ed al famoso gol non visto di Muntari.

Quella stagione è stato il culmine della rivalità tra Milan e Juventus, con i rossoneri che stavano per chiudere un ciclo indimenticabile e i bianconeri che stavano per aprirne uno altrettanto indimenticabile. Da lì in poi, però, la rivalità si è affievolita.

I rossoneri hanno vissuto anni bui e difficili, mentre i bianconeri hanno vinto nove scudetti consecutivi con, a parte appunto il primo nella stagione 2011/2012, Roma e Napoli come antagoniste principali. Nella rinascita rossonera, invece, quella soprattutto degli ultimi anni, è stata l’Inter la principale antagonista per i titoli.

Milan e Juventus uniti contro l’Inter

In queste ultime stagioni, infatti, Milan e Juventus si sono ritrovate con un obiettivo ed un nemico comune: l’Inter. Così, due stagioni fa, tantissimi – quasi tutti – tifosi bianconeri hanno tifato per i rossoneri nella corsa Scudetto poi vinto dal Diavolo, proprio per non vedere a fine stagione festeggiare i rivali di sempre, gli interisti.

In questa stagione, invece, si sta profilando lo scenario al contrario. Il Milan è al terzo posto con nove punti di distacco dall’Inter capolista e sette dalla Juventus che tallona i nerazzurri. Difficilmente i rossoneri torneranno competitivi per la lotta al titolo e, al momento, non possono far altro che parteggiare per i bianconeri nella speranza che questi ultimi alla fine impediscano agli interisti di festeggiare e conquistare ventesimo Scudetto e Seconda Stella prima del Diavolo.

Alleanza Milan-Juve, ecco lo scambio di prestiti

Questa sorta di alleanza viene percepita anche da società ed allenatori che in questi ultimi giorni stanno studiando un affare che rinforzerebbe entrambe le rose. La Juventus, anche se con meno urgenza rispetto a qualche settimana fa, è sempre alla ricerca di un centrocampista per ampliare e migliorare la rosa; mentre il Milan vorrebbe aumentare la qualità della sua prima linea.

Ecco che si sta profilando un clamoroso scambio di prestiti molto interessante che aiuterebbe le due squadre a raggiungere gli obiettivi di fine stagione. Al Milan andrebbe l’attaccante italiano classe 2000, Moise Kean, mentre farebbe il percorso inverso, invece, Ismael Bennacer, centrocampista di ragionamento, intensità e grandissima intelligenza, ora impegnato con la sua Algeria in Coppa d’Africa.