Mi addormento pensando a vincere lo scudetto | Sorpresa Retegui: firma già a gennaio per la big di Serie A

Ciao ciao Genova: Mateo Retegui saluta il Genoa per trasferirsi in una big di Serie A. Il Grfione ha già indivuato il suo sostituto.

Accasatosi al Genoa lo scorso 26 luglio al termine di un’operazione che ha visto la società genovese versare 12 milioni di euro nelle case del Tigre, suo precedente club, Mateo Retegui potrebbe presto lasciare la sponda rossoblù di Genova per trasferirsi in una big di Serie A.

Una cessione, quella dell’attaccante italo-argentino, che, qualora andasse in porto, priverebbe la rosa di Alberto Gilardino di un attaccante assai duttile il cui impatto col massimo campionato italiano è stato purtroppo limitato da una serie di infortuni, prima al ginocchio e poi di tipo muscolare, che gli ha fatto saltare ben otto partite tra campionato e Coppa Italia.

Una competizione, quest’ultima, nella quale l’italo-argentino si è messo subito in mostra, lo scorso 11 agosto, grazie ai due gol rifliati al Modena di Paolo Bianco nel match giocato al Luigi Ferraris e valevole per i trentaduesimi della coppa nazionale.

Due gol, quelli messi a referto contro i canarini, ai quali hanno fatto seguito le attuali tre messe a segno in campionato rispettivamente contro Lazio, Napoli e Roma. Tre partite, queste, conclusesi con due vittorie e un pareggio per la formaizone genovese.

Inter, rispunta Retegui: l’italo-argentino pronto a diventare il vice Lautaro

Seguito già in estate, prima che si accasse al Genoa, Mateo Retegui sarebbe finito nuovamente nel mirino dell’Inter del presidente, Steven Zhang. Pronta a volare in Arabia Saudita, dove nel weekend sarà impegnata nelle semifinali di Supercoppa Italiana contro la Lazio di Maurizio Sarri, la società nerazzurra starebbe comunque tenendo d’occhio il calciomercato in vista di qualche acquisto per la seconda parte di stagione.

Una seconda parte di stagione che, iniziata sabato con la vittoria esterna sul campo del Monza, si preannuncia ovviamente intensa per il club meneghino il quale, vista la corsa allo scudetto e l’impegno in Champions League, proverà a regalare a Simone Inzaghi un attaccante duttile e di valore che possa di tanto in tanto far tirare il fiato a Lautaro Martinez. Un attaccante che, vista anche l’inefficienza di Arnautovic, potrebbe rispondere, come detto, al nome di Mateo Retegui.

Genoa, se parte Retegui, tutto su Musa del Benfica

Messa in conto la possibilità di perdere Retegui che, come detto, piace molto all’Inter, il Genoa sarebbe già corso ai ripari mettendosi in contatto con il Benfica del presidente Manuel Rui Costa, al quale avrebbe chiesto in prestito con obbligo di riscatto, l’attaccante croato, Peter Musa.

Una trattativa, quella per l’attaccante nato a Zagabria, che, stando a quanto riportato da Sky Sport, potrebbe sbloccarsi a breve non appena le due società avranno trovato un accordo sulla cifra dei gol che l’attuale numero 33 delle Aquile dovrà mettere a segno in rossoblù affinché scatti l’obbligo di riscatto. Nei prossimi giorni dovremmo quindi saperne di più.