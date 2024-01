Ciao Max, ci faresti un favore? | Il prestito in cambio di una vittoria: Gasperini convince Allegri

L’Atalanta è finalemente tornata: distante un solo punto dalla zona Champions, la Dea guarda al calciomercato e chiede un centrocampista alla Juventus. Allegri accontenta Gasperini.

La schiacciante vittoria casalinga di lunedì sera sul Frosinone di Eusebio Di Francesco ha rilanciato prepotentemente nelle zone alte della classifica l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Distante attualmente un solo punto dal quarto posto della Fiorentina, la Dea sembra aver finalmente ritrovato i giusti equilibri dopo una prima parte di stagione a tratti altalenante.

Una prima parte di stagione che ha visto gli orobici perdere già sette partite le quali, ad ogni modo, non sembrano aver scalfito l’animo e le ambzioni di una squadra il cui obiettivo è chiaramente la qualificazione all’edizione 2024-2025 della Champions League.

Una qualificazione alla massima competizione continentale che, neanche sfiorata nelle annate 2021-2022 e 2022-2023, manca in casa nerazzurra dalla stagione 2020-2021, chiusa in terza posizione alle spalle di Inter e Milan e davanti alla Juventus.

Una Juventus che, stando a quanto venuto a galla in queste ore potrebbe a breve intavolare proprio con la società bergamasca una trattativa che potrebbe portare un giovane centrocampista della rosa bianconera agli ordini di Gian Piero Gasperini.

Atalanta, idea Nonge dalla Juventus: il giovane centrocampista può arrivare in prestito

Costretta a un turno di riposo forzato dettato dall’impegno dell’Inter in Superocoppa Italiana (il match della 21esima giornata tra le due formazioni lombarde verrà recuperato il 28 febbraio), l’Atalanta di Antonio Percassi guarda al calciomercato e si prepara a chiedere in prestito alla Juventus un centrocampista non rientrante nei piani di Massimiliano Allegri.

Un centrocampista, rispondente al nome di Joseph Nonge che, schierato complessivamente tre volte tra Serie A e Coppa Italia dal tecnico toscano, potrebbe a breve trasferirsi alla corte di Gian Piero Gasperini il quale, visti tanti impegni che aspettano la Dea nella seconda parte di stagione, lo accoglierebbe sicuramente a braccia aperte.

Atalanta, de Roon si è operato: il centrocampista olandese non salterà nessun impegno

Buone notizie in casa Atalanta: l’operazione alla mano sinistra alla quale è stato sottoposto Marten de Roon nella giornata di martedì 16 gennaio è perfettamente riuscita. Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, la Dea ha infatti tranquilizzato tutti i tifosi nerazzurri specificando come l’intervento eseguito dal dottor Massimo Massarella presso la clinica Villa Stuart di Roma sia andato perfettamente a buon fine.

Il centrocampista olandese, che fin qui non ha preso parte, causa squalifica, solo alla gara interna del 25 novembre scorso contro il Napoli, dovrebbe tornare subito a disposizione di Gasperini, il quale dovrebbe utilizzarlo regolarmente nella sfida interna di sabato 27 gennaio contro l’Udinese di Gabriele Cioffi. Una sfida, quella contro la formazione friulana, per la quale il classe ’91 dovrebbe utilizzare un tutore protettivo.