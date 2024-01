Allegri da pazzi: ha scovato il nuovo Yaya Tourè | Seguito a fari spenti, Henderson era solo un diversivo

La Juventus sta monitorando un giovane talento africano, da molti definito come possibile erede di Yaya Touré, le sue prestazioni sono state notate da tutti

Tra i centrocampisti africani più completi di questi primi due decenni del nuovo secolo citiamo senza dubbio Yaya Touré. Devastante con la sua forza fisica e velocità, in grado di garantire quantità e qualità arrivando quasi sempre in doppia cifra al termine della stagione. Con lui a prendere le redini della mediana il Manchester City ha vinto alcuni campionati inglesi quando ancora non disponeva di una rosa di fuoriclasse come quella che ha conquistato il Triplete con Pep Guardiola in panchina.

Un campione che ha sposato il progetto dei citizens, squadra con cui ha concluso la sua carriera da calciatore, mostrando attaccamento alla maglia e dando sempre il massimo. Dopo di lui altri giocatori di assoluto livello si sono impossessati della metà campo ma il suo contributo è rimasto indelebile nei ricordi dei tifosi.

Un altro giocatore che ha lasciato la Premier League dopo aver mostrato tutto il suo talento è Jordan Henderson, che si è accasato in Arabia accettando un ingaggio importante per portare la sua classe nell’ambizioso campionato saudita.

L’ala, ex Liverpool, negli ultimi giorni è stata accostata alla Juventus che cerca un rinforzo per garantire più velocità nella circolazione della palla e un fraseggio che consenta agli attaccanti di avere più chance di risultare pericolosi negli ultimi metri.

La Juventus ha individuato il talento africano per il suo centrocampo

I bianconeri stanno ammirando un giovane, classe 2004, che ha segnato una doppietta nella partita d’esordio della Coppa d’Africa con il suo Senegal, nel match vinto contro il Gambia.

Si tratta di Camara, tuttocampista in forza al Metz, in Ligue 1. La competizione per Nazionali sta dando spolvero a un talento che la Juventus sta monitorando da tempo e che potrebbe essere un potenziale colpo per la prossima estate, a meno che il suo cartellino non aumenti parecchio nei prossimi mesi.

La Juventus bloccata sul mercato, la prossima estate sarà un’altra storia

Un mercato, quello di gennaio, bloccato dalla scarsa liquidità economica. Il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta per assicurarsi le prestazioni di Djalo, battendo così la concorrenza del Lille.

Questo grazie alla cessione a titolo definitivo di Filippo Ranocchia al Palermo per quattro milioni, gruzzoletto necessario per accontentare le richieste economiche del club francese.