Sul serio avete creduto a Taremi? | Marotta cala l’asso: lo voleva anche Giuntoli ma vestirà nerazzurro

La dirigenza nerazzurra comincia già a pensare alle strategie per il futuro e una grossa sorpresa potrebbe esserci all’orizzonte.

L’Inter, dopo la convincente vittoria di Monza che ha ribadito la superiorità dei nerazzurri nella nostra Serie A, ma soprattutto il primato in classifica, è partita alla volta dell’Arabia Saudita dove tra giovedì e lunedì si disputerà la Final Four di Supercoppa Italiana.

Si assegna il primo trofeo stagionale e la squadra nerazzurra vuole continuare ad arricchire la propria bacheca, portando a casa la Coppa Nazionale per il terzo anno consecutivo. Sul fronte mercato la situazione invece è abbastanza tranquilla. Dopo l’arrivo del canadese Buchanan dal Bruges per rinforzare la fascia destra che sarà orfana di Cuadrado per i prossimi mesi, non ci dovrebbero essere altre sorprese.

Sono previste soltanto alcune operazioni in uscita secondarie, ma per il resto la strategia dei dirigenti nerazzurri è chiara: la rosa, Buchanan a parte, resta quella che è con fiducia piena in attacco a Sanchez e Arnautovic come prime alternative di Lautaro Martinez e Thuram. Al via, invece, le grandi manovre per la prossima stagione.

Come già successo nelle ultime sessioni estive di calciomercato, infatti, con gli arrivi a zero dei vari Calhanoglu, Acerbi, Onana, Mkhitaryan e Marcus Thuram, Marotta sembra aver già individuato e bloccato i prossimi rinforzi da portare ad Appiano Gentile senza spendere un euro, se non per le cifre da pagare come commissioni agli agenti e di ingaggio ai calciatori.

Mercato Inter, strategia e obiettivi chiari per l’estate

I primi due nomi della lista sembrano essere quelli di Zielinski del Napoli e Mehdi Taremi del Porto. Il centrocampista azzurro ha rifiutato ogni proposta di rinnovo arrivata da De Laurentiis e vuole solo l’Inter, mentre l’attaccante iraniano, dopo essere stato ad un passo dal Milan in estate, dovrebbe approdare comunque a Milano nella prossima, questa volta a parametro zero dopo la chiusura del suo rapporto con i portoghesi.

Al momento, quindi, Taremi sembra l’obiettivo numero uno per completare il reparto offensivo dei nerazzurri che comunque continuerà ad avere in Lautaro Martinez e Thuram i suoi titolari e le sue principali punte di diamante. L’iraniano garantirebbe forza fisica, esperienza, gol e affidabilità e sarebbe qualcosa in più di un semplice panchinaro.

Inter, non Taremi. Ecco chi sarebbe il primo obiettivo

C’è chi è pronto a scommettere, però, che il vero obiettivo per la prima linea di Marotta e Ausilio sia un altro e Taremi possa fungere soltanto da diversivo per portare fuori strada le altre società. L’Inter, infatti sarebbe ancora interessata a Gianluca Scamacca che, già lo scorso luglio, sembrava ad un passo dai nerazzurri, ma poi fu acquistato dall’Atalanta che offrì una cifra leggermente superiore.

La stagione di Scamacca a Bergamo fino a questo momento è stata assai complicata. Soltanto cinque gol realizzati in campionato, tanti problemi legati agli infortuni (già tre diversi in stagione) e Gasperini che al momento sembra preferirgli altri attaccanti. La punta della Nazionale non è contenta e andrebbe di corsa a Milano per giocarsi le sue chance in una grandissima squadra.