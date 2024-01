Lui non può entrare: è la riserva di Jovic | Pioli lo manda all’estero nonostante il gol, le gerarchie sono chiare

Le reti e le prestazioni eccellenti fornite in questo inizio di 2024 non sono bastate, il talento rossonero è spedito all’estero da Pioli

La vittoria contro la Roma ha rilanciato il Milan. Tre punti arrivati con convinzione e con una prestazione ottima da parte di tutta la squadra. Sono stati tre francesi a siglare le reti che hanno consentito ai rossoneri di mantenersi in scia della coppia che guida la classifica di Serie A. Olivier Giroud, Adli e Theo Hernandez con un pregevole tiro dalla distanza hanno segnato e Stefano Pioli può continuare a rincorrere così in campionato, provando a recuperare punti per rientrare nella corsa Scudetto.

L’eliminazione in Coppa Italia è stata l’unica nota negativa tra dicembre e questo inizio di gennaio per un Diavolo che sembra essere tornato in uno stato di forma più che buono e con un gruppo che si è compattato sfruttando anche l’apporto mentale di Ibrahimovic.

Manca un mese all’inizio della fase finale di Europa League che potrebbe portare via energie fisiche e deconcentrare la squadra all’obiettivo del campionato ma un trofeo europeo darebbe prestigio a un club che punta a onorare la sua storia vincente in campo internazionale.

Stefano Pioli dovrà meditare il giusto turnover per affrontare al meglio gli impegni ravvicinati che vedranno protagonisti i rossoneri, con la speranza di poter recuperare diversi giocatori fermi a causa di infortuni che hanno falcidiato lo spogliatoio in questa prima parte di stagione.

Chaka Traorè sorpresa rossonera, tanti club hanno bussato alla porta per un prestito

Ha stupito Chaka Traoré che si sta prendendo il suo spazio in prima squadra al Milan. A segno in Coppa Italia contro il Cagliari e in campionato ad Empoli, il giovane attaccante esterno potrebbe risultare utile in ottica turnover.

Stanno arrivando alla società milanista diverse richieste dall’estero per un prestito in questa finestra di mercato ma al momento sono state tutte rispedite al mittente, con la volontà di proseguire la sua crescita a Milanello.

Il Milan del presente che guarda al futuro

La filosofia rossonera delle ultime stagioni è molto chiara. Investire sui giovani e su scommesse da far esplodere per poi consentire nuove operazioni in entrata grazie a plusvalenze importanti.

Mancano giocatori d’esperienza per risultati immediati e per gestire partite di livello internazionale ma la rosa si è rinforzata e può puntare su alcuni fuoriclasse che sono rimasti nonostante numerose offerte.