Io nel 5-3-2? Mai nella vita | Allegri, stangata dal mercato: mancavano solo le firme ma è saltato tutto

La firma col centrocampista era vicinissima, ma è saltato tutto. La Juventus dice addio al pezzo da 90. Allegri dovrà virare su altri obiettivi.

Reduce da una formidabile striscia di 16 risultati utili consecutivi (13 vittorie e tre pareggi) tra campionato e Coppa Italia, la Juventus di Massimiliano Allegri si prepara a ricevere il Sassuolo di Alessio Dionisi in occasione del posticipo della 20esima giornata di campionato in Serie A.

Una sfida, quella in programma all’Allianz Stadium, che la Vecchia Signora proverà chiaramente a portare a casa non solo per tornare nuovamente a meno due dal secondo posto dell’Inter, ma anche per vendicare la pesante sconfitta della gara d’andata che, lo scorso 23 settembre, vide gli emiliani trionfare sorprendentemente col punteggio di 4-2.

Una batosta sicuramente clamorosa, quella rimediata al Mapei Stadium all’inizio dell’autunno, in seguito alla quale i piemontesi hanno però immediatamente rialzato la testa, portando a casa, come detto, ben 16 risultati utili consecutivi, di cui 13 vittorie, che si spera possano diventare 14 al termine del match contro Berardi e compagni.

Ottenere i tre punti in palio domani sera è infatti di vitale importanza per la squadra del direttore sportivo, Cristiano Giuntoli il quale, sebbene abbia dichiarato che la società non interverrà sul mercato a gennaio, starebbe comunque lavorando sotto traccia per mettere a disposizione di Massimiliano Allegri un centrocampista di valore che possa dare una mano nella seconda parte di stagione.

Juventus-Samardzic: accordo raggiunto. Il centrocampista dell’Udinese arriverà in estate

Tutti lo vogliono, ma nessuno riesce a prenderlo: così sinteticamente può riassumersi l’interesse recente di Inter e Napoli nei confronti di Lazar Samardzic. Un giocatore, il classe 2002 dell’Udinese, che, vicinissimo ai nerazzurri in estate e ai partenopei nei giorni scorsi, sembra aver finalmente trovato il tanto atteso salto di qualità, dicendo sì alla Juventus di Massimiliano Allegri.

Una Juventus che, costantemente alla ricerca di un centrocampista in grado di dare estro e velocità alla manovra, avrebbe trovato, stando a quanto riferito da Tuttosport, un accordo di massima col club di Giampaolo Pozzo al quale, qualora la trattativa dovesse andare realmente in porto, potrebbe essere girato in prestito il giovane Nicolussi-Caviglia.

Juventus, sfuma l’idea Henderson: il centrocampista inglese resterà in Arabia Saudita fino a fine stagione

Legatosi agli arabi dell’Al-Ettifaq lo scorso 27 luglio, dopo aver firmato un contratto triennale da 22 milioni netti di euro all’anno, Jordan Henderson, avrebbe recentemente maturato la volontà di tornare in Europa a causa della scarsa competitività della Saudi Pro League.

Offertosi a vari club della Premier League, dopo ben 12 stagioni passate con la maglia del Liverpool, il 33enne centrocampista inglese sarebbe stato proposto anche alla Juventus la quale, però, si è subito tirata indietro a causa della sua età ormai avanzata e delle sue non consone richieste contrattuali. Visto il dietrofront del club bianconero, l’ex numero 14 dei Reds dovrebbe quindi concludere la stagione nell’Al-Ettifaq, con l’Ajax che resta comunque sullo sfondo, pronto ad affondare il colpo qualora il centrocampista classe ’90 dovesse accettare il trasferimento ad Amsterdam.