Se vuoi andare, non ti tratteniamo | Marotta, arrivata la ‘soffiata’ per il pupillo: al Real non gli rinnovano il contratto

Marotta ha pronto un altro colpo a parametro zero, il talento arriva dal Real Madrid, ai margini dei Blancos vuole rilanciarsi a Milano

Inter reduce dalla roboante vittoria di Monza. I brianzoli di Raffaele Palladino, a metà classifica, sono stati battuti per 5 a 1 tra le mura amiche in una partita che ha messo in evidenza la forza di una rosa che resta la grande favorita per la vittoria dello Scudetto nonostante che nelle ultime uscite non avesse brillato dal punto di vista della prestazione, portando comunque sempre a casa i tre punti e mantenendosi in vetta al termine del girone d’andata.

Nel prossimo fine settimana i nerazzurri saranno impegnati in Arabia per la Supercoppa Italiana dove affronteranno una Lazio reduce da cinque vittorie consecutive che l’hanno riportata in piena corsa per il quarto posto.

Intanto il mercato di riparazione non dovrebbe regalare grandi colpi in casa Inter, con Marotta e Ausilio che stanno programmando invece una campagna acquisti importante per la prossima estate.

Grande attenzione sarà riservata ai parametri zero di qualità, come è accaduto nelle passate stagioni quando il club è andato a un passo dal convincere Luka Modric al trasferimento a Milano.

L’Inter monitora Lucas Vazquez, Marotta pronto all’offerta se non rinnova con il Real

Sempre da Madrid potrebbe arrivare da svincolato Lucas Vazquez. Il contratto dell’esterno spagnolo con le merengues scade al termine della stagione ma, riferisce Bernabéu Digital, il suo rinnovo non è tra le priorità del presidente Florentino Perez, attivo su altri fronti.

Il classe ’91 è chiuso da altri giocatori e cerca una squadra che possa assicurarsi un maggiore utilizzo in campo. Per i Blancos si aprirà un nuovo ciclo con l’arrivo di Xabi Alonso in panchina e la rosa potrebbe essere in larga parte rivoluzionata.

Vazquez all’Inter, un acquisto necessario per l’attacco, ecco perché

Lucas andrebbe così a ricoprire il ruolo che adesso è occupato da Alexis Sanchez, tornato all’Inter dopo un anno in Ligue 1 con la maglia del Marsiglia. Lo spagnolo consentirebbe alla coppia di centravanti titolare composta da Lautaro Martinez e Marcus Thuram di rifiatare, con un turnover che gioverebbe a tutti e tre i giocatori.

Intanto il Real Madrid ha appena conquistato la Supercoppa spagnola battendo con ampio margine il Barcellona, con Carlo Ancelotti che ha conquistato l’ennesimo trofeo della sua carriera da allenatore.