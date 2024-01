Firma entro le 20 o prendo Ngonge al tuo posto | All-in di De Laurentiis sul top player dei rivali: offerta la #7

De Laurentiis ha dato l’ultimatum, oggi il giorno decisivo per la risposta del giocatore, se non andrà in porto l’alternativa è Ngonge

Napoli che si sta preparando per il debutto in Supercoppa Italiana. In Arabia i partenopei, campioni d’Italia in carica, affronteranno la Fiorentina e in caso di vittoria una tra Inter e Lazio per portare a casa il primo trofeo stagionale che consentirebbe di rivalutare almeno in parte un rendimento disastroso, ben lontano rispetto alla cavalcata vincente di pochi mesi fa.

L’approdo di Walter Mazzarri, tornato in panchina nel capoluogo campano dopo dieci anni dalla prima e fortunata esperienza e chiamato a sostituire un evanescente Rudi Garcia, non ha portato l’effetto sperato anzi la squadra sembra essere sempre di più in difficoltà.

I tre punti conquistati nel finale contro la Salernitana nello scorso turno di campionato hanno dato fiducia in vista di questo impegno internazionale ma la strada è ancora lunga per ritrovare la qualità di gioco che una rosa come quella del Napoli è in grado di offrire.

Aurelio De Laurentiis ha provato a dare una scossa anche con la finestra invernale di mercato. La partenza di Elmas ha consentito di avere un tesoretto importante di 25 milioni da investire ma ancora non è arrivato il giocatore che possa cambiare gli equilibri.

Ngonge e Orsolini, i nomi caldi in entrata per il Napoli

Sembra vicina la firma di Ngonge, giovane talento in forza al Verona. Ma c’è un altro nome che nelle ultime ore è diventato più di un’ipotesi, un vecchio pupillo del patron partenopeo e che è tornato a segno domenica scorsa dopo un infortunio che lo ha tenuto per più di un mese lontano dal terreno di gioco.

Si tratta di Riccardo Orsolini, fantasista che da diverse stagioni veste la maglia del Bologna, squadra che però ha trovato altri interpreti di livello in fase offensiva e che potrebbe aprire a una cessione di fronte a un’offerta congrua.

Napoli e Udinese, dialoghi in corso per due giocatori

Prosegue intanto la trattativa con Samardzic, con la Juventus in attesa di inserirsi e con il padre del croato che ha già dato l’okay ai bianconeri.

Per la difesa ipotesi Perez, altro giocatore dell’Udinese. Serve un rinforzo nel reparto arretrato date le eccessive reti subite nell’ultimo periodo e un degno sostituto di Kim che non è stato ancora trovato.