Colpo da fantascienza: un altro Pallone d’Oro in Serie A | E lo prende ancora il Milan: formula alla Beckham

Il Milan vicinissimo all’acquisto del forte Pallone d’Oro. Trattativa avviata all’improvviso e già verso la chiusura. I tifosi ancora non ci credono.

Pronto a scendere in campo, tra le mura amiche di San Siro, contro il Sassuolo di Alessio Dionisi, il Milan di Gerry Cardinale, come tante altre squadre, strizza l’occhio al calciomercato e mette nel mirino elementi che potrebbero far molto comodo a Stefano Pioli durante la seconda parte di stagione.

Una seconda parte di stagione che, stando alle clamorose voci di mercato venute a galla in queste ore, potrebbe vedere con la maglia rossonera addosso un ex Pallone d’Oro che non se la sta passando granché bene nella sua attuale squadra.

Un Pallone d’Oro che, qualora sbarcasse all’ombra rossonera della Madonnina, andrebbe a sposare i progetti di una squadra che di Palloni d’Oro ne ha visti passare parecchi nel corso degli anni. Da Rivera, primo giocatore meneghino a conquistarlo nel 1969, passando per Gullit, Van Basten e Weah, trionfatori tra la fine degli ann’80 e la prima metà degli anni ’90, fino a Shevchenko e Kakà, vincitori rispettivamente nel 2004 e 2007, sono infatti tanti i giocatori del Diavolo ad essere stati insigniti del prestigioso riconoscimento.

Un prestigioso riconoscimento, assegnato annualmente dalla rivista sportiva francese, France Football, che, soprattutto negli ultimi anni, sembra aver purtroppo perduto di credibilità a causa delle assegnazioni, aspramente criticate da appassionati e addetti ai lavori, a Lionel Messi nel 2021 e 2023 e di quella mancata a Robert Lewandowski nel 2020.

Benzema, saltati gli ultimi due allenamenti con l’Al-Ittihad: l’ex Pallone d’Oro ha lasciato l’Arabia Saudita

Legatosi all’Al-Ittihad lo scorso 6 giugno, Karim Benzema potrebbe clamorosamente lasciare l’Arabia Saudita nelle prossime settimane. Nonostante la centralità nei piani della formazione passata lo scorso novembre nelle mani di Marcelo Gallardo, l’ex attaccante di Real Madrid e Olympique Lione sarebbe infatti giunto ai ferri corti con la società a causa delle reiterate critiche che i tifosi gialloneri gli stanno muovendo ormai da settimane.

Critiche, dovute al suo scarso impegno, alle quali il classe ’87, come ha riportato Arriyadiyah nelle scorse ore, avrebbe risposto chiudendo il suo account Instagram, saltando gli ultimi due allenamenti della squadra e lasciando la città di Gedda per motivi personali.

Milan, pazza idea Benzema: il francese potrebbe firmare per sei mesi

Lasciata l’Arabia Saudita, ufficialmente per motivi personali, Karim Benzema potrebbe dire clamorosamente addio all’Al-Ittihad durante la sessione invernale di calciomercato che scatterà tra pochissimi giorni. Nonostante un faraonico contratto da 200 milioni netti di euro all’anno che lo lega alla società giallonera fino al 30 giugno 2026, l’ex numero nove del Real Madrid potrebbe infatti presto accordarsi con uno dei tanti top club europei che in queste ore hanno messo gli occhi su di lui.

Top club europei, tra cui il Milan di Gerry Cardinale che, certamente consapevole di non poter minimamente garantire all’attaccante francese l’ingaggio attualmente percepito in Arabia Saudita, starebbe comunque valutando la possibilità di ingaggiarlo per la seconda metà della stagione con la formula del prestito secco. Una trattativa assai fantasiosa, quella che potrebbe portare Benzema tra le file del Diavolo, che, sebbene vista ovviamente di buon occhio dai tifosi rossoneri, è inevitabilmente destinata a restare solo un sogno di inizio anno.