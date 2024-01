C’è posto per lui? | Chiamata tra Lukaku e Icardi: è pronto a vestire giallorosso, ok definitivo di Mourinho

Lo Special One ha detto di sì e dopo una telefonata tra i due bomber, ora si è sbloccato definitivamente tutto.

Era l’estate del 2019. All’Inter era appena arrivato Antonio Conte che aveva sostituito Luciano Spalletti in panchina e si apprestava ad aprire una sorta di rivoluzione ad Appiano Gentile sotto tanti punti di vista. L’allenatore leccese cambia la mentalità, cambia modulo, cambia metodo di lavoro e cambia anche diversi interpreti che facevano parte della squadra allenata dall’allenatore di Certaldo.

In quell’estate cambia anche il bomber, nonché la punta di riferimento che sarebbe stata chiamata a garantire gol pesanti in quella che sarebbe stata la nuova Inter. Da Mauro Icardi, ormai ex Capitano e ai ferri corti con tutto l’ambiente e i tifosi, si passa a Romelu Lukaku che viene richiesto espressamente da Conte e verrà acquistato per circa 80 milioni di euro dal Manchester United.

Icardi e Lukaku si incrociano soltanto in quell’estate nel ritiro dell’Inter. Appare chiaro a tutti, però, che Antonio Conte non vuole e non vede l’argentino nel suo progetto tecnico e per il suo addio è solo una questione di tempo. Arriverà, infatti, l’offerta del Paris Saint Germain che, per poco meno di 60 milioni di euro, si assicura il calciatore.

Lukaku farà le fortune dell’Inter e di Antonio Conte per due stagioni e contribuirà a riportare, dopo undici anni, lo Scudetto a Milano, sponda nerazzurra. Il belga sostituisce così in tutto e per tutto Icardi, sia come numero di maglia che come punta di riferimento e autore di gol importanti e decisivi.

Icardi-Lukaku, ma non solo. Incroci tra club giallorossi

I due, però, oltre al passato nerazzurro, hanno in comune anche il modo tutt’altro che amichevole con cui si sono lasciati con i tifosi interisti ed il colore delle maglie che indossano attualmente. Icardi, infatti, dopo anni difficili al Paris Saint Germain, ora veste i colori giallorossi del Galatasaray, mentre Lukaku è stato acquistato in prestito da un altro club con la maglia giallorossa: la Roma.

Tra i giallorossi turchi e quelli romani, poco meno di un anno fa, si concretizzò l’affare che portò Zaniolo ad Istanbul. Ora, il club Campione di Turchia sarebbe interessato a Leonardo Spinazzola, terzino sinistro della Roma che ha il contratto in scadenza a giugno prossimo. I dialoghi sul rinnovo si sono interrotti e l’esperienza dell’esterno mancino nella Capitale volge al capolinea.

Mercato, Spinazzola verso la Turchia

Il Galatasaray vorrebbe prenderlo subito ed una chiamata tra i due ex bomber dell’Inter, Icardi e Lukaku, pare abbia anticipato le intenzioni dei giallorossi di Turchia. Mourinho non ritiene Spinazzola fondamentale nel suo progetto tecnico, soprattutto a causa dei tanti infortuni che colpiscono ormai da anni il terzino della Nazionale.

Spinazzola, quindi, potrebbe partire già a gennaio e passerebbe da un club con la maglia giallorossa ad un altro. Su di lui, però, oltre al Galatasaray, si starebbero muovendo anche due club dell’Arabia Saudita che, dopo averlo tentato e averci provato la scorsa estate, sarebbero pronti a piazzare il colpo con qualche mese di ritardo.