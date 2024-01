Marotta, idea geniale: +60milioni sul bilancio 2023 | La cessione è dolorosa ma necessaria: a quella cifra nessun incedibile

Tifosi disperati, Marotta potrebbe vendere a fine stagione uno dei suoi gioielli per una cifra vicina ai sessanta milioni.

C’è tanta soddisfazione in casa Inter. Il pareggio ottenuto con il Genoa infatti, potrebbe permettere alla Juventus, laddove vincesse la partita contro la Roma, di finire ad un solo punto di distanza dai nerazzurri.

L’Inter ha avuto le sue occasioni, c’erano tante assenza, tra cui quella di Lautaro, e come ha detto lo stesso Inzaghi nel post partita, è stata la prima volta in stagione che la sua squadra ha preso gol su palla inattiva. Questo però non deve cancellare il grande avvio di stagione fatto dall’Inter, che dalla finale di Champions in poi, sembra diventata quasi una macchina perfetta.

Il modulo infatti è ormai rodato e molti tifosi sostengono addirittura che erano decenni che l’Inter non giocava così bene a calcio. Tanti meriti sono sicuramente di Simone Inzaghi, che ha saputo resistere alle critiche e ha costruito una squadra che in primo luogo è forte mentalmente e cresce di anno in anno.

Basti solo pensare alla facilità con cui i nerazzurri si sono guadagnati l’accesso agli ottavi di Champions, vestendo i momenti decisivi come fossero un big del calibro di City e Bayern Monaco.

Il grande lavoro di Marotta e Ausilio

Oltre i grandi meriti dell’allenatore, ci sono però anche quelli della straordinaria coppia formata da Marotta e Ausilio. Il modo in cui sono riusciti a migliorare la squadra nel post Conte, ovvero quando la proprietà ha deciso di tagliare i fondi per il club, è semplicemente straordinario.

Basti solo pensare che nessun grande campione in rosa, a partire da Lautaro, è costato più di quaranta milioni di euro. Certo, purtroppo parliamo di un club che si basa su equilibri economici molto precari e che oggi è costretto a cedere almeno un giocatore importante per poter andare avanti.

Tifosi disperati, potrebbe andare via a fine stagione

La scorsa stagione è toccato ad Onana, che dopo un solo anno in nerazzurro, è passato al Manchester United per oltre cinquanta milioni. Quest’anno invece il contraccolpo per i tifosi potrebbe anche essere peggiore, perché sembra che uno dei grandi indiziati per fare cassa la prossima estate, sia l’esterno Federico Dimarco.

Nessuno credeva che Dimarco, quando è arrivata alla Pinetina dal Verona, potesse essere un esterno così forte. Eppure, grazie anche alla grande intuizione di Inzaghi, oggi parliamo di un calciatore che vale più di sessanta milioni e sui quali c’è da tempo l’interesse del Manchester City.