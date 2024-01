Ad Allegri non dico di no | Adesso è anche UFFICIALE: preferita la Juve al Real Madrid, titolare per i prossimi 10 anni

L’indiscrezione ha sorpreso tutti: pur di venire alla Juventus ha detto di no al Real Madrid. Ecco di chi si tratta

Ha sorpreso tutti l’indiscrezione rilanciata dal giornalista sportivo Ivan zazzaroni secondi cui Massimiliano Allegri è pronto a lasciare la Juventus a fine stagione, nonostante abbia ancora un anno di contratto che lo lega ai bianconeri.

Il tecnico livornese sapeva bene quanto fosse ostica la sfida che lo attendeva, quando è stato contattato dalla dirigenza dopo l’esonero di Pirlo, per chiedergli di tornare a Torino. Allegri nel suo primo ciclo alla Juventus aveva vinto tutto, ma sapeva bene che sarebbe arrivato stavolta in una situazione molto diversa, con una rosa non più piena di campioni, ma di grandi atleti che dovevano ancora consacrarsi.

Ma probabilmente nemmeno lui pensava che sarebbe stato tutto così difficile, e solo per i risultati sul campo, che prima di questa stagione, erano molto deludenti. Allegri ha infatti visto andare la dirigenza che lo aveva assunto e con cui era legato da una grande rapporto di amicizia, in particolare con l’ex presidente Andrea Agnelli.

Quest’anno però finalmente la Juventus è tornata una squadra competitiva, con le caratteristiche che hanno sempre contraddistinto Allegri.

Sarà l’ultimo anno di Allegri alla Juventus?

I bianconeri difendono benissimo, subiscono pochi tiri e sono in grado di arrivare in porta con verticalizzazioni improvvise, come accade nel primo ciclo del tecnico alla Juventus.

L’anno scorso inoltre Allegri ha anche iniziato ad utilizzare sempre di più i giovano che arrivavano dal vivaio Next Gen. Sono tanti i minuti che ha concesso a Miretti, Iling Junior e anche quest’anno non ha esitato a lanciare il giovanissimo Yildiz dal primo minuto nella gara contro il Verona, che lo ha poi ripagato segnando un gol stratosferico.

Il padre del bianconero: “Stava per andare al Real Madrid”

Ha fatto esordire anche il giovanissimo difensore Huijsen che sembra sia molto considerato all’interno dello staff bianconero e che venga ritenuto un potenziale campione. E d’altronde, come ha rivelato di recente il padre del ragazzo, la Juventus è riuscita a bruciare la concorrenza di club importantissimi per acquistarlo.

Il padre del ragazzo, Donny Huijsen, ha dichiarato: “Alla fine si trattava di Real Madrid o Juventus. Eravamo in macchina e abbiamo iniziato a esaminare i vantaggi e gli svantaggi del trasferimento a Torino. Io ho detto: ‘Gli svantaggi sono che dobbiamo trasferirci in un altro Paese ed imparare una nuova lingua. Lui invece disse: ‘I vantaggi sono imparare una nuova lingua e andare in un altro Paese’.