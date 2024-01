Tu in Coppa d’Africa non ci vai | Braccio di ferro tra Serie A e Federazione Africana: l’accordo non ha precedenti

Incredibile braccio di ferro tra la Serie A e la federazione africana, con il club che non vuole più fare partire il calciatore.

Inizia ad esserci molta attesa per l’Europeo che inizierà la prossima estate. Le favorite restano come sempre Francia e Inghilterra, due rose qualitativamente superiori alla altre formazioni nazionali del vecchio continente che avranno addosso tutta la conseguente pressione.

Ma il calcio non premia sempre la squadra più forte e l’Inghilterra lo sa fin troppo bene avendo perso l’ultimo Europeo in finale con l’Italia, che di certo non partiva come favorita. Il momento che sta vivendo la nostra nazionale è per certi versi indecifrabile.

L’Italia arriva ad Euro 2024 da campione in carica della competizione ma con una qualificazione arrivata all’ultimo tra mille angosce, e con il fantasma delle ultime due qualificazione mancate ai mondiali. Ma ancora prima dell’Europeo c’è un’altra competizione internazionale che sta per iniziare e che tutti attendono con ansia. Stiamo parlando della Coppa D’Africa che anche in questa edizione vedrà le migliori nazionali del continente sfidarsi per conquistare il più ambito dei trofei in Africa.

Si tratta però di una competizione che gli allenatori dei club europei odiano profondamente, in quanto arriva a campionato in corso, nel mese di Gennaio, e costringe dunque le squadre a dover rinunciare spesso ai loro titolari.

Tanti calciatori della Serie A in partenza per la Coppa D’Africa

Lo sa bene il Napoli che perderà per diverse settimane il suo grande campione in rosa, Viktor Osihmen. Ma i problemi più seri li sta al momento avendo il Milan.

I rossoneri quest’anno stanno registrando un numero di infortuni assolutamente anomalo che ha condizionato molto la stagione della squadra di Pioli che, soprattutto negli ultimi due mesi, fatica ad avere a disposizione tutti i titolari. Il centrocampo è stato il reparto più fragile fino ad adesso, visti anche i continui stop di Loftus Cheek, ed è per questo che il ritorno di un regista come Bennacer era fondamentale.

Bennacer in Coppa d’Africa, il tentativo dei rossoneri per trattenerlo

Il problema è che il calciatore è stato convocato dall’Algeria per la Coppa D’Africa, e il Milan sta adesso cercando di trattare per averlo a disposizione quantomeno per la partita di Serie A del 2 Gennaio.

Una trattativa complessa perché la Coppa d’Africa prevede che i calciatori partano in ritiro quindici giorni prima l’inizio dell’evento. L’Algeria esordirà il 25 Gennaio e dunque in teoria Bennacer dovrebbe già partire il 2 Gennaio. Ma i rossoneri stanno comunque provando a fare un estremo tentativo con la federazione.