Sarri non mi fece giocare? Io lo tradisco e vado alla Roma | A gennaio si rovescia la Capitale: pronto il prestito secco

Il calciatore, mai ben visto da Sarri, sembra vicinissimo ad arrivare nella Capitale per sfidare il suo ex tecnico.

Con lo storico secondo posto ottenuto con la Lazio lo scorso anno, Maurizio Sarri è riuscito finalmente a zittire definitivamente i suoi detrattori. Di scettici nei confronti dell’allenatore toscano ne erano rimasti ormai davvero pochi, anche perchè il percorso di Sarri, dal momento in cui ha esordito in Serie A con l’Empoli dopo una lunghissima gavetta, è stato semplicemente straordinario.

La grande qualità di gioco che ha espresso lì infatti, gli è valsa subito la chiamata di Aurelio De Laurentiis. Molti erano dubbiosi sul fatto che l’allenatore toscano potesse reggere un salto così grande e anche le pressioni che allenare un club come il Napoli porta con sé.

Invece è bastato pochissimo tempo a Sarri per dare inizio ad una delle pagine più indimenticabili della storia del club campano, con un gioco spettacolare e uno scudetto mancato solo perché in quel momento la Juventus di Allegri era semplicemente invincibile.

Dopo il Napoli, Sarri si è trasferito al Chelsea e i risultati che ha portato a Londra in un solo anno sono stati incredibili.

L’incredibile carriera di Maurizio Sarri

Al primo colpo, il tecnico italiano ha ottenuto infatti un terzo posto dietro Liverpool e Manchester City, che in quella stagione erano forse le due migliori squadre al mondo, e conquistato il suo primo trofeo internazionale, l’Europa League.

Poi è stata la volta della Juventus, una decisione che di certo non ha fatto piacere al popolo napoletano. Ma Sarri aveva in quel momento l’esigenza di tornare in Italia, e la Juventus era l’unico club che poteva garantirgli di competere per i massimi obiettivi. E difatti il tecnico vinse lo scudetto, l’ultimo della Juventus, eppure venne mandati via da Agnelli dopo una sola stagione.

Vuole andare alla Roma e sfidare Sarri

E proprio questo esonero aveva fatto sollevare i suoi detrattori che sostenevano come Sarri fosse ormai in declino. Non era così e grazie alla Lazio lo ha dimostrato. C’è un calciatore che durante la sua esperienza alla Juventus, non è mai stato considerato da Sarri, e che adesso potrebbe unirsi alla sua diretta rivale.

Demiral prima dell’infortunio veniva infatti utilizzato pochissimo, e chissà che questo non sia adesso per lui una sfida ulteriore per tornare dal suo diretto avversario. Il difensore turco gioca adesso in Arabia Saudita, ma l’infortunio di Smalling sta convincendo la Roma a presentare un’offerta per lui.