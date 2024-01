Berlusconi spese per lui una ‘barca di soldi’ | Ora non lo vogliono neanche in Serie B: esiliato gratis in Turchia

Berlusconi credeva in lui e lo acquistò per più di venti milioni, e adesso non lo vogliono più neanche in Serie B.

Come ha ammesso lo stesso Stefano Pioli in una delle sue ultime conferenze stampa, il 2023 è stato per il Milan un anno positivo, ma in cui non si è riusciti a regalare ai tifosi le stesse gioie degli anni passati.

Un modo forse per minimizzare una crisi che negli ultimi mesi è diventata sempre più grande, con il proprietario Gerry Cardinale che nel suo discorso di Natale, ha detto a chiare lettere come non sia per nulla soddisfatto dei risultati conseguiti dal suo club, Ma il 2023 è stato un anno molto difficile per i tifosi rossoneri anche perchè è morto uno dei presidenti più vincenti della storia del calcio, e che ha regalato soddisfazioni incredibili al Milan.

Silvio Berlusconi è stato un personaggio che ha dominato la politica italiana degli ultimi trent’anni. Il giudizio sulla sua persona continua ancora adesso a spaccare in due il nostro paese, ma tutti, anche i suoi detrattori, gli hanno però sempre riconosciuto di essere stato un luminare dello sport italiano, e di aver cambiato per sempre il nostro calcio nei suoi anni di presidenza al Milan.

D’altronde come ha raccontato più volte lo stesso Paolo Maldini, figura storica e capitano in quei decenni rossoneri, esiste per il club di Milano un prima e un dopo l’avvento di Berlusconi.

Berlusconi ha segnato la storia del Milan

Nessuno infatti, quando si è presentato per la prima volta in elicottero a San Siro credeva che il cavaliere riuscisse davvero, e in così pochi anni, a mantenere la promessa fatta quel giorno ai tifosi, di rendere il Milan il club più titolato al mondo.

E invece grazie a una strategia manageriale molto oculata, e la sua visione, Berlusconi ci è davvero riuscito, e tanti meriti di questi successi, vanno dati alle sue grandi intuizioni. Fu lui ad esempio a prendersi la responsabilità di mettere Sacchi alla guida del club, dopo essersi innamorato del suo gioco in una partita disputata dal Milan contro il Parma in Coppa Italia, nonostante non avesse un solo anno di esperienza in Serie A.

Era il pupillo di Berlusconi, adesso è stato cacciato anche dalla Serie B

Di errori ne ha fatti davvero pochi, anche sul mercato. Uno dei pochi fallimenti che si possono imputare a Berlusconi quando era ancora alla guida del Milan, è l’acquisto di Bertolacci nel 2015 per più di venti milioni di euro.

Berlusconi credeva molto nel calciatore che però non ha mai reso secondo le aspettative e ha lasciato Milanello molto presto. Bertolacci gioca ancora ed era arrivato alla Cremonese in questa stagione in prestito dalla Turchia. La sua avventura in Italia sembra erò già conclusa, perchè notizia di questi giorni, che a Gennaio Bertolacci è pronto a fare ritorno nel Fatih karagumruk .