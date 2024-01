È il peggior ‘nemico’ di Bellingham | Ma firma a gennaio col Milan per vincere tutto: prenotata la 22 di Kakà

È al momento il peggior nemico di Bellingham, e sembra che sia ormai vicinissimo ad unirsi al Milan a Gennaio.

Non è stato anno un anno semplice per Stefano Pioli. E questo lo ha ammesso lo stesso tecnico rossonero in conferenza stampa. Rispondendo infatti ad un giornalista che gli chiedeva come giudica nel complesso il 2023 del Milan, il tecnico rossonero ha risposto dichiarando che lo ritiene un anno positivo, ma in cui sicuramente si poteva fare di più.

Affermazioni che in realtà minimizzano quanto sia profonda la crisi in casa Milan, con il proprietario Gerry cardinale che nel discorso di Natale non ha esitate a comunicare quanto sia insoddisfatto dei risultati ottenuti. Sembra inoltre che la dirigenza sia stata anche molto tentata di esonerare Pioli prima della fine dell’anno, anche per il numero record di infortuni che vengono attribuiti al suo staff atletico.

C’è però da dire che le critiche verso Pioli sono fin dal principio state eccessive, anche perché parliamo di un allenatore che persino in una stagione travagliata come questa, è comunque riuscito a riprendere in mano la squadra nei momenti decisivi.

Ogni volta che il Milan ha subito una brutta batosta, come nella disfatta contro l’Inter, c’e sempre stata subito dopo una grande reazione caratteriale. Un chiaro segno di come comunque Pioli sia ancora seguito dal suo spogliatoio.

Il Milan si è già mosso per il mercato di Gennaio

Sicuramente per evitare dei nuovi passi falsi nella seconda parte di stagione, c’è bisogno che la dirigenza intervenga in maniera decisa sul mercato.

Il ritorno di Gabbia è stato già definito con il Villareal, ma resta comunque il problema di trovare un attaccante, visto che in quel ruolo non convincono né Jovic né Okafor. E la scelta dei rossoneri sembra che sia ricaduta su un calciatore che sta dando molto filo da torcere a Bellingham.

Il Milan su un attaccante che sta sfidando Bellingham

Il centrocampista del Real Madrid si sta imponendo nella Liga nell’inaspettato ruolo di attaccante, ed è primo nella classifica marcatori con tredici reti realizzate. Subito dopo però c’è una vecchia conoscenza della Serie, Ante Budimir che ha giocato sia nella Sampdoria che nel Crotone.

L’attaccante dell’Osasuna è già a quota otto reti, secondo miglior marcatore dopo Bellingham, e sembra sia stato individuato dal Milan come il vero acquisto da fare a Gennaio per il reparto offensivo. Non resta adesso che attendere la risposta del calciatore all’offerta che presenteranno i rossoneri per lui.