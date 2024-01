Prendi 3, paghi 2 | Convinto il Chelsea a fare il ‘pacchetto’: per Mourinho un altro blues dopo Lukaku e Abraham

Mourinho ha convinto il Chelsea, e il club è disposto a cedere il calciatore che arriverà a Trigoria a Gennaio.

Il futuro di Josè Mourinho continua a restare un mistero. Fino al mese scorso in pochi avevano dubbi sul fatto che l’avventura del tecnico portoghese nella Capitale fosse ormai ai titoli di coda.

E questo anche molto prima che venisse pubblica da Ivan Zazzaroni la notizia secondo cui la famiglia Friedkin aveva deciso già dall’inizio della stagione di non rinnovare il contratto allo Special One, ed era stata anche molto vicina ad esonerarlo dopo il tremendo inizio di campionato dei giallorossi.

Che i rapporti fossero ormai logori, lo si era infatti capito da tempo ascoltando le conferenze stampa di José Mourinho, in cui la sua insoddisfazione, il suo sentirsi poco supportato dalla proprietà, erano molto evidenti.

Difficile capire cosa sia cambiato nella testa del portoghese, considerato che in questo ultimo mese dell’anno, Mourinho ha dichiarato che la sua ferma intenzione è quella di restare a Trigoria anche la prossima stagione, e se questo non accadrà non sarà per sua volontà.

Il legame tra Mourinho e i tifosi giallorossi è fortissimo

Raramente infatti si è visto il tecnico esporsi sulla sua permanenza in un club, ma c’è anche da dire che il legame che ha instaurato coi tifosi è ormai fortissimo.

Si possono fare tante critiche a Mourinho, specialmente sul gioco, ma il modo in cui ha fatto in modo che l’Olimpico facesse sempre sold out, il suo legame con la tifoseria è qualcosa di unico nel calcio.

Mourinho ha convinto il Chelsea, arriva a Gennaio

D’altronde parliamo di uno dei tecnici più vincenti al mondo, un brand di cui anche la Roma ha beneficiato enormemente anche sul mercato. Sono tanti infatti i calciatori approdati nella capitale grazie allo Special One, e tra questi c’è ad esempio Abraham, arrivato dal Chelsea anche grazie agli eccellenti rapporti del tecnico con i Blues.

Stesso discorso per Lukaku, che difficilmente avrebbe accettato l’offerta dei Friedkin se non fosse stato per la presenza del tecnico portoghse. E il prossimo acquisto della Magica sponsorizzato direttamente da Mourinho potrebbe arrivare nuovamente dal Chelsea. La Roma sta infatti seguendo con molta attenzione il calciatore Chalobah e presenterà un’offerta per lui già a Gennaio. la speranza è che adesso una chiamata di Mourinho possa convincere definitivamente Chalobah ad unirsi ai giallorossi.