Adesso è UFFICIALE: ingaggiato il nuovo Pogba | Già in campo contro la Salernitana, Allegri conferma tutto

La notizia è ormai ufficiale: Allegri ha individuato il sostituto di Pogba che potrebbe scendere in campo già nella prossima partita.

Cristiano Giuntoli ci ha messo poco a capire cosa significa essere un dirigente di una squadra come la Juventus.

L’ex Ds del Napoli è infatti sbarcato alla Pinetina all’inizio di questa estate, e può esser definito il primo vero nome su cui ha voluto puntare la nuova dirigenza, per dare inizio alla rifondazione del club dopo le dimissioni di Andrea Agnelli arrivate alla fine del 2022.

Difficile capire se Giuntoli si aspettasse di essere così criticato a pochi mesi dal suo arrivo, ma è esattamente quello che è successo. Alla chiusura del calciomercato estivo infatti non solo i tifosi, ma anche molti giornalisti si sono scagliati contro il ds bianconero colpevole di non aver inciso per nulla sul mercato, e di non aver portato in rosa nuovi elementi che potessero migliorare la squadra.

Critiche molto ingenerose per due motivi. In primo luogo, come ha chiarito lo stesso Giuntoli in un’intervista rilasciata a Repubblica, il suo primo compito è quello di abbassare il monte ingaggi e diminuire l’età media della cosa, e questo dunque il primo presupposto per poi in seguito agire sul mercato.

Il difficile lavoro di Giuntoli alla Juventus

C’è poi anche il fatto che si sottovaluta il grande lavoro portato avanti dal ds sul fronte delle cessioni e dei rinnovi. Probabilmente l’idea della dirigenza era quella di lavorare esclusivamente su questi due fronti, evitando qualunque tipo di acquisto in una stagione in cui si ritiene la rosa già competitiva, e la Juventus non disputa nemmeno le coppe.

Il club è stato però costretto a cambiare questa strategia in corsa, perché nessuno poteva aspettarsi che dopo poco più di un mese dall’inizio del campionato, i bianconeri avrebbero perso sia Pogba che Fagioli.

Allegri ha già trovato il sostituto di Pogba

La Juventus con la vittoria sulla Roma, è tornata ad un solo punto di distanza dall’Inter, e questa è una motivazione ulteriore per portare un centrocampista a Gennaio a Torino in grado di sostituire Pogba. Ma in realtà il sostituto della Juventus potrebbe già averlo in casa.

Hanno fatto infatti molto riflettere gli elogi che Allegri nel post partita ha riservato al centrocampista dell’Under 23 Nonge, spiegando che gli darà maggiore spazio, al punto che potrebbe partire titolare nella prossima partita di campionato. Di questo giovane centrocampista si parla bene da anni, e chissà che Allegri non abbia già trovato in lui il sostituto ideale di Pogba.