Chiusura dell’anno peggiore non poteva esserci per la Juventus, scivola di nuovo in classifica e il gap con l’Inter aumenta, titolo nazionale già compromesso.

Un 2023 che volge finalmente al termine per la Juventus. I bianconeri si sono ritrovati in una situazione extrasportiva molto spiacevole che ha ricordato in parte il caso Calciopoli di 17 anni prima. Al termine della trascorsa stagione, conclusa con un terzo posto sul campo, la squadra di Torino è stata penalizzata di dieci punti ed esclusa poi dalle coppe per l’anno successivo. Un ridimensionamento che ha avuto delle ripercussioni enormi sulla rosa.

L’ingaggio come nuovo direttore sportivo di Cristiano Giuntoli ha dato garanzie all’ambiente dati i suoi percorsi e il trionfo con il Napoli, vincitore dello Scudetto con merito, anche se si è dovuto limitare a convincere i giocatori chiave a rinnovare i contratti in scadenza.

Il mercato in entrata della scorsa sessione estiva è stato praticamente inesistente per la Juventus, costretta a causa della scarsa liquidità economica a far quadrare i conti e puntare sulla conferma della rosa già esistente e a disposizione di mister Max Allegri.

Nessuna competizione europea anche a causa dell’eliminazione in semifinale di Europa League. Se i bianconeri si fossero aggiudicati il trofeo sarebbero stati automaticamente qualificati alla Champions e difficilmente l’esclusione sarebbe stata loro inflitta.

Un – 10 di penalizzazione che pesa alla fine del 2023

Il procuratore FIGC Giuseppe Chiné è stato colui che ha emesso la sentenza che ha stabilito la penalizzazione per la Juventus anche se ci sono altre indagini in corso che potrebbero colpire altre società all’interno del fascicolo che riguarda le plusvalenze fittizie.

E senza quei dieci punti in meno la Juventus sarebbe terza nella classifica delle squadre con più punti conquistati nell’anno solare in Serie A, pubblicata dalla pagina Calciatori ignoranti sul loro profilo Instagram, con l’Inter saldamente al comando con un +13 proprio sui bianconeri.

Un 2023 in crescendo per la Juventus

Bianconeri che si trovano però al secondo posto in classifica a soli due punti di distanza dall’Inter capolista in questa prima parte di campionato. La vittoria contro la Roma, grazie alla rete di Adrien Rabiot, ha avvicinato la Juventus ai rivali fermati sul pareggio a Marassi contro il Genoa.

Tre punti pesanti in attesa di un mese che prepara allo scontro diretto previsto per inizio febbraio a San Siro e che potrebbe essere già decisivo.