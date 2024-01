Ecco cosa c’era sotto | Dybala, la reazione non passa inosservata: il nuovo 10 bianconero sarà un gradito ritorno

Un mercato di gennaio che potrebbe regalare una sorpresa per la Juventus, Dybala e la sua reazione lasciano intravedere un possibile ritorno in bianconero

Il 2023 si è concluso con un pizzico di nostalgia per la Juventus. All’Allianz Stadium è andata di scena la partita contro la Roma guidata da José Mourinho. Una gara combattuta e sofferta per i bianconeri, come molte di quelle disputate in questa prima parte di stagione, ma vinta grazie alla rete di Adrien Rabiot e a una solidità difensiva che è risultata il valore aggiunto di un gruppo compatto e cinico, a immagine e somiglianza del proprio tecnico.

Tre punti importanti per avvicinarsi all’Inter, fermato a Genova dalla squadra di Alberto Gilardino che nelle ultime due sfide a Marassi ha bloccato sul pareggio le due squadre che stanno guidando la classifica di Serie A, con ampio margine sulle inseguitrici.

La nostalgia consiste nel ritorno da avversario di Paulo Dybala che ha lasciato molto ai tifosi e all’ambiente bianconero. Il suo addio è stato mal digerito da una parte di juventini e vederlo correre in campo con un’altra maglia non ha lasciato indifferenti gli spettatori.

Adesso il fantasista argentino è diventato un uomo chiave dei giallorossi, in corsa per il quarto posto e per la conquista dell’Europa League, trofeo sfumato in finale lo scorso giugno e con Mourinho pronto a lottare sino all’ultimo. Ma prima del fischio di inizio ha fissato gli undici bianconeri in cerchio darsi la carica, un segnale forte.

Federico Bernardeschi e l’ipotesi ritorno in prestito alla Juventus

La nostalgia ha colpito i tifosi bianconeri anche quando Federico Bernardeschi ha pubblicato una foto in cui mostra di aver passato il Capodanno in compagnia di alcuni vecchi compagni bianconeri.

L’attuale esterno del Toronto potrebbe tornare in prestito per sei mesi, visto il campionato di MLS appena concluso. Il nuovo numero dieci bianconero potrebbe quindi essere di nuovo il fantasista di Carrara, desideroso di giocarsi un posto per gli Europei ed essere convocato da Luciano Spalletti dopo aver preso parte alla spedizione vincente del 2021.

Chicco Bernardeschi mattatore del veglione di capodanno bianconero.

Qui si fa la storia.

La Juventus e la necessità di nuovi centrocampisti già in questo gennaio

Il mercato di riparazione dovrà migliorare il centrocampo juventino date le squalifiche inflitte a Fagioli e Pogba. Per provare a continuare la corsa per la conquista dello Scudetto serve almeno un rinforzo di valore.

Cristiano Giuntoli sta sondando diversi profili ed è pronto ad andare all’attacco sfruttando eventuali occasioni che si presenteranno da qui a fine mese.