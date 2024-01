Lo prendono per fare concorrenza a Leao | Prenotato il volo Torino-Milano, lo storico 10 a disposizione di Pioli

Il 2024 del Milan non poteva iniziare meglio di così: i rossoneri prendono il talentuosissimo numero dieci. Leao dovrà ora guardarsi le spalle.

Chiuso il 2023 con la vittoria casalinga per 1-0 sul Sassuolo di Alessio Dionisi, il Milan di Stefano Pioli si prepara a tornare in campo, oggi alle 21.o0, nella gara valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Cagliari di Claudio Ranieri.

Una sfida, quella in programma sempre a San Siro, contro la formazione sarda, che i meneghini proveranno chiaramente a vincere non solo per alimentare il proprio momento positivo, ma anche per non rischiare di abbandonare la manifestazione agli ottavi di finale come già accaduto lo scorso anno a causa della disfatta interna contro il Torino.

Proseguire il cammino in Coppa Italia è infatti l’obiettivo ancora non dichiarato del Diavolo che, abbandonato, ora come ora, il sogno scudetto, visti i nove punti di ritardo dal primo posto dell’Inter, proverà a dire la sua nella coppa nazionale la quale, sfiorata recentemente solo nelle stagioni 2015-2016 e 2017-2018, manca dalle sue bacheche addirittura dall’annata 2002-2003.

Un’annata, quella, contraddistinta, come tutti i tifosi milanisti sicuramente ricorderanno, non solo dall’affermazione nella seconda competizione nazionale, ma anche, e probabilmente soprattutto, dalla conquista della sesta Champions League della storia del club, arrivata al termine della finale tutta italiana contro la Juventus di Marcello Lippi.

Milan, tra campo e mercato: i rossoneri fanno spesa in Serie A

Stabilmente in terza posizione con 36 punti, a più tre sulla Fiorentina di Vincenzo Italiano e a meno sette dal secondo posto della Juventus di Massimiliano Allegri, il Milan di Stefano Pioli apre i cancelli di San Siro al Cagliari di Claudio Ranieri per il match di Coppa Italia valevole per gli ottavi di finale.

Una sfida, quella tra lombardi e isolani, in programma oggi alle 21.00, attorno alla quale, ormai da qualche ora, stanno ruotando notizie di calciomercato più o meno attendibili secondo le quali la società di Gerry Cardinale sarebbe pronta a fare spesa in Serie A per rinforzarsi in vista della seconda parte di stagione.

Milan, occhi su Radonjic del Torino: l’attaccante serbo è stato scaricato da Juric

Croce e delizia di un Torino che su di lui era disposto a puntare a lungo, Nemanja Radonjic è pronto a dire addio al club granata dopo appena un anno e mezzo. A causa del rapporto ormai inclinato col tecnico, Ivan Juric, l’attaccante serbo è infatti stato messo sul mercato da Urbano Cairo, il quale attende ora con ansia di ricevere un’offerta vantaggiosa per privarsi del suo attuale numero dieci.

Un’offerta vantaggiosa che, stando a quanto trapelato in queste ore, potrebbe arrivare proprio dal Milan di Gerry Cardinale che, desideroso di trovare un vice Leao per la serrata seconda parte di stagione, potrebbe presto bussare alla porta del Toro il quale, salvo clamorosi dietrofront, dovrebbe cedere senza problemi il classe ’96 club di Via Aldo Rossi.